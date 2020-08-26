Портфель микрозаймов по итогам II квартала сократился практически до уровня начала 2020 года (213—215 млрд рублей) из-за временного закрытия офисов в ряде регионов РФ и осторожности в риск-аппетитах на пике кризиса. Такая оценка приводится в тематическом обзоре агентства «Эксперт РА».

«По итогам полугодия более чем у половины коммерческих МФО в нашем рэнкинге наблюдается сокращение портфеля и объема выдачи микрозаймов, связанное с падением экономической активности и ужесточением кредитных политик. Объем выданных микрозаймов за первое полугодие 2020 года, по нашим оценкам, сократился на 5—10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка 175—185 млрд рублей. Наряду с названными выше причинами давление на динамику рынка оказывают новые угрозы: активизация мошенничества, ухудшение кредитного качества клиентской базы, стагнация портфеля офлайн-компаний», — отмечается в материале.

Как уточняется, три четверти анкетируемых агентством компаний в сегменте PDL (микрозаймы до зарплаты) показали стагнацию «рабочего портфеля» (без просрочки со сроком более 90 дней). Объем выданных микрозаймов PDL также стагнирует у компаний из рэнкинга (на которые приходится около четверти выдачи всех микрозаймов до зарплаты в РФ), в том числе за счет выдачи наиболее качественной клиентской базе микрозаймов более высокой срочности с одновременным повышением средней суммы. Средневзвешенный уровень одобрения новым клиентам микрозаймов PDL у анкетируемых компаний сократился с 26% за первое полугодие 2019-го до 23% по итогам первого полугодия 2020-го.

В то же время подавляющее большинство компаний из рэнкинга, работающих в сегменте микрозаймов на срок свыше 30 дней (вне сегмента PDL), показывают прирост портфелей и объемов выдаваемых займов относительно первого полугодия 2019 года. На фоне пандемии COVID-19 компании данного сегмента стали консервативнее подходить к одобрению микрозаймов новым клиентам: медианный уровень одобрения среди участников анкетирования в этом сегменте понизился с 20% до 14%.

По прогнозам агентства, в условиях повышения перечисленных рисков с высокой вероятностью целевые показатели в бизнес-планах МФО будут пересмотрены со смещением на более поздний срок. В связи с этим аналитики ожидают, что рынок во втором полугодии не сможет достигнуть динамики прошлого года и темпы прироста портфеля микрозаймов по итогам 2020-го будут ниже ранее прогнозировавшихся (15—20% против 30%).



В обзоре также отмечается, что за первое полугодие 2020 года количество МФО сократилось с 1 774 до 1 660. В июле и августе исключения из госреестра, замедлившиеся в период пандемии, ускорились (на 18 августа 2020 года в реестре осталось 1 594 МФО), поэтому в случае сохранения тенденции в госреестре к середине 2021 года могут остаться всего 1 тыс. игроков, отмечают аналитики.

