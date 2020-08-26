Требования кредиторов к O1 Group Limited Бориса Минца, которая ликвидируется на Кипре, составляют почти 2 млрд долларов, пишет РБК . Детали процедуры стали известны из материалов ликвидатора компании — старшего директора CRI Group Криса Иаковидеса.

Компания O1 Group проводит добровольную ликвидацию под контролем кредиторов, но Банк непрофильных активов, созданный на базе банка «Траст», который в Великобритании подал против Минца иск о предполагаемом мошенничестве, считает, что крупнейшие кредиторы аффилированы с семьей бизнесмена и за счет этого процедура ликвидации находится под контролем.

И

Головная O1 Group добровольно ликвидируется на Кипре с 2019 года: в данном случае речь идет о ликвидации под контролем кредиторов — Creditors Voluntary Winding Up. О ликвидации стало известно из материалов процесса в Лондоне, однако последние данные о размере долга O1 Group ранее не раскрывались. Представитель семьи Бориса Минца не ответил на вопрос о том, чем объясняется необходимость ликвидации компании.

Как следует из показателей O1 Group на 2019 год, долги компании составляют 1,91 млрд долларов.

Кандидатура ликвидатора компании Криса Иаковидеса была утверждена кредиторами. Некоторые из них недовольны его деятельностью, считая, что он действует в интересах семьи Минца. В свою очередь, Иаковидес в одном из отчетов о ликвидации компании заявлял, что против него действуют «враждебные юристы — представители «Траста» и Rokiana Holdings. По мнению Иаковидеса, они постоянно выдвигают против него «безосновательные и злонамеренные» претензии, из-за чего ликвидатору приходится разбираться с «валом корреспонденции». Отвечая на конкретные претензии, Иаковидес указывал, что полностью их отвергает и продолжит работу как независимый ликвидатор.

Иаковидес проводит свое расследование сделок O1, говорится в отчете за период с февраля по апрель 2020 года. «Я детально исследовал переводы со счетов компании и считаю, что некоторые платежи не должны быть подтверждены», — написал юрист. Он также указал, что бывшие директора не смогли предоставить достаточно информации о недостаче активов группы в период между декабрем 2016 года и датой подачи заявления о ее ликвидации в 2019-м. Иаковидес сообщил, что обнаружил выплату дивидендов компанией в пользу акционеров в размере 23,9 млн долларов в 2017 году. Ему также удалось договориться об урегулировании долга одной из кипрских компаний перед O1 Group на 2,2 млн долларов.