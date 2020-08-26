Пандемия коронавируса побудила Всемирный экономический форум перенести свое ежегодное заседание с зимы на лето 2021 года. Об этом сообщила в среду штаб-квартира ВЭФ, передает ТАСС.

Подчеркивается, что ВЭФ «решил перенести ежегодное заседание 2021 года на начало лета». «Это решение не было легким, поскольку срочно необходимо, чтобы мировые лидеры собрались для определения совместного пути к восстановлению и выработке «Большой перезагрузки» в эпоху после заболевания COVID-19», — заявил исполнительный директор ВЭФ Эдриан Монк. Сославшись на экспертов, он пояснил, что «нет возможности» безопасно провести форум в Давосе в январе.

Монк сообщил, что ВЭФ начиная с 25 января проведет в цифровом формате мероприятие высокого уровня «Давосские диалоги», в ходе которого «ключевые глобальные лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году».



ВЭФ — швейцарская неправительственная организация. Она проводит ежегодно в Давосе встречи с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и видных экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около 1 тыс. крупных компаний и организаций.