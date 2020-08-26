Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2020-го составила 3,6 млрд рублей, что выше результата за аналогичный период 2019-го на 3,6%. Таковы данные отчетности банка по МСФО.



Чистый процентный доход составил 12,3 млрд рублей, чистый комиссионный доход — 3,3 млрд рублей, выручка основного бизнеса — 15,8 млрд рублей.

Кредитный портфель банка за полугодие вырос на 3,9%. Выручка составила 17 млрд рублей (плюс 10,5% по сравнению с первым полугодием 2019 года), включая 8,7 млрд рублей за II квартал 2020 года (плюс 8,9% по сравнению со II кварталом 2019-го).

Объем средств клиентов на 1 июля 2020 года составил 432,2 млрд рублей (плюс 3,5% по сравнению с 1 января 2020 года; минус 0,6% по сравнению с 1 апреля 2020-го). Объем текущих и расчетных счетов клиентов по сравнению с 1 января 2020 года вырос на 16,6%, объем срочных депозитов снизился на 3,6%. На 1 июля 2020 года 57,8% средств клиентов составили средства физических лиц, 42,2% — средства корпоративных клиентов.

