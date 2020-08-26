Показатели, служащие ориентиром на сентябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 августа 2020 года.
Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 2020 года. Показатели в основном снизились по сравнению с августовскими ориентирами, однако в валютном сегменте есть исключения, причем в линейке вкладов в евро они преобладают, свидетельствуют данные регулятора.
Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств. Показатели, служащие ориентиром на сентябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 августа 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.
Базовая доходность рублевых вкладов снизилась для всех сроков.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Август
|
5,389
|
5,11
|
5,435
|
6,069
|
6,542
|
Сентябрь
|
5,105
|
4,429
|
4,914
|
5,612
|
6,308
Напомним, что Центробанк в этом году уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего (июльского) снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го). Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.
В долларовом сегменте увеличилась, вопреки общей тенденции, базовая доходность депозитов на сроки до трех месяцев (здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом), а по остальной линейке зафиксировано снижение значений.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Август
|
0,56
|
0,482
|
0,701
|
1,136
|
1,393
|
Сентябрь
|
0,256
|
0,59
|
0,551
|
1,093
|
1,177
Базовая доходность бессрочных вкладов и счетов в евро осталась на уровне августовского ориентира. Для депозитов на сроки свыше года значение снизилось, а для вкладов на другие сроки показатели базовой доходности повысились.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Август
|
0,008
|
0,012
|
0,011
|
0,011
|
0,156
|
Сентябрь
|
0,008
|
0,073
|
0,073
|
0,073
|
0,073
Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле этого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов, при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала этого года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го. Теперь для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 п. п. и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.
Нет комментариев