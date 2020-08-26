Центробанк установил базовый уровень доходности вкладов на сентябрь 2020 года . Показатели в основном снизились по сравнению с августовскими ориентирами , однако в валютном сегменте есть исключения, причем в линейке вкладов в евро они преобладают, свидетельствуют данные регулятора.

Базовая доходность определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств. Показатели, служащие ориентиром на сентябрь, рассчитаны на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 августа 2020 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета.

Базовая доходность рублевых вкладов снизилась для всех сроков.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Август 5,389 5,11 5,435 6,069 6,542 Сентябрь 5,105 4,429 4,914 5,612 6,308

Напомним, что Центробанк в этом году уже четыре раза уменьшал ключевую ставку (на 0,25 п. п. в феврале, на 0,5 п. п. в апреле, сразу на 1 п. п. в июне и еще на 0,25 п. п. в июле) после пяти снижений в 2019-м (в общей сложности на 1,5 п. п.). После последнего (июльского) снижения ключевая ставка равна 4,25% (с 27 июля 2020-го) . Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

В долларовом сегменте увеличилась, вопреки общей тенденции, базовая доходность депозитов на сроки до трех месяцев (здесь и далее случаи повышения средней ставки выделены в таблицах жирным шрифтом), а по остальной линейке зафиксировано снижение значений.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Август 0,56 0,482 0,701 1,136 1,393 Сентябрь 0,256 0,59 0,551 1,093 1,177

Базовая доходность бессрочных вкладов и счетов в евро осталась на уровне августовского ориентира. Для депозитов на сроки свыше года значение снизилось, а для вкладов на другие сроки показатели базовой доходности повысились.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Август 0,008 0,012 0,011 0,011 0,156 Сентябрь 0,008 0,073 0,073 0,073 0,073

Базовая доходность вкладов служит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. В апреле этого года были утверждены сниженные ставки страховых взносов , при этом изначально предполагалось, что они будут применяться начиная с III квартала этого года, но позже, в мае, они были задним числом распространены на I и II кварталы 2020-го . Теперь для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ составляет 0,1% (вместо 0,15%) расчетной базы — среднего арифметического ежедневных балансовых остатков застрахованных вкладов за расчетный период. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки страховых взносов (действуют при превышении базового уровня доходности вкладов на 2—3 п. п. и более чем на 3 п. п. соответственно) составляют 25% (вместо 50%) и 300% (вместо 500%) базовой ставки соответственно.