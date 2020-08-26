Агентство по страхованию вкладов в рамках реализации имущества Газбанка продало нежилое здание общей площадью 6 514,9 кв. м в центре Самары, ранее являвшееся головным офисом кредитной организации. Об этом в среду сообщили в АСВ.

Как уточняется, 11-этажное здание с земельным участком площадью 1 968 кв. м, парковкой и находившимся в нем имуществом было продано за 363 млн рублей.

Офисное здание находится в Ленинском районе Самары по адресу: ул. Молодогвардейская, д. 224. В сообщении подчеркивается, что здание «обладает хорошей транспортной доступностью» и «подходит для использования для административной или коммерческой деятельности, размещения торговых объектов и т. п.».

Торги были проведены в электронной форме на торговой площадке Российского аукционного дома. «На торги поступило две заявки, победителем аукциона признан участник, предложивший наиболее высокую цену», — отмечается в релизе.

Из отдельного сообщения АСВ следует, что победителем торгов стало ООО «Молодогвардейская». Основным видом деятельности этой компании в ЕГРЮЛ значится «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

«После заключения и исполнения соответствующих договоров купли-продажи денежные средства от реализации имущества пополнят конкурсную массу АО «АКБ «Газбанк» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в максимально возможном объеме», — говорится в сообщении агентства.



Лицензия у Газбанка была отозвана 11 июля 2018-го, а в сентябре того же года банк был признан банкротом . АСВ выступает конкурсным управляющим.