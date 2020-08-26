В рубрике «Клуб экспертов» он рассказал о мерах, которые предпринял Банк для сохранения финансового здоровья своих клиентов в условиях коронавирусной пандемии. Особе внимание было уделено представителям малого и среднего бизнеса.

Кроме того, в интервью подведены предварительные итоги деятельности КБ «Кубань Кредит» в I полугодии 2020 года.