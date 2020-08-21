Работающие в Москве и Московской области кредитные организации с 20 марта по 5 августа 2020 года провели реструктуризацию кредитов на общую сумму 453,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

От москвичей, пожелавших изменить условия своих кредитных договоров, банки получили 354,8 тыс. обращений, из них одобрено около 57,5%. Реструктурированы обязательства по 189 тыс. кредитов граждан на общую сумму 165,7 млрд рублей, из них 72% составляет реструктуризация в рамках собственных программ банков, остальное — в рамках кредитных и ипотечных каникул.

От представителей малого бизнеса Москвы, испытывающих сложности с платежами, кредиторам направлено 12,8 тыс. обращений, из них одобрен 71%. Фактически график платежей уже изменен по 8,4 тыс. обращений московских предприятий, объем ссудной задолженности по таким договорам составил 182 млрд рублей, в том числе 16,8 млрд — по предоставленным кредитным каникулам.

Жители Московской области направили 184 тыс. заявлений, на отчетную дату получили одобрение по 112,9 тыс. обращений, реструктурированы обязательства по 106,3 тыс. кредитов граждан на общую сумму 68,6 млрд рублей. На реструктуризацию в рамках собственных программ банков пришлось порядка 82%, а остальное — в рамках кредитных и ипотечных каникул.

Предпринимателям Подмосковья кредиторы одобрили облегчение долговых обязательств по 4,7 тыс. заявлений из 7,5 тыс. направленных. Уже оформлена реструктуризация по 4,2 тыс. обращений предприятий Московской области на сумму 37,6 млрд рублей, из них 5,4 млрд — по предоставленным кредитным каникулам.