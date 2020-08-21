ВТБ предлагает клиентам, попавшим в трудную финансовую или жизненную ситуацию, воспользоваться дистанционным сервисом реструктуризации автокредитов , следует из релиза банка.



Теперь подать заявку на снижение долговой нагрузки по действующему кредитному договору можно без посещения офиса банка, достаточно заполнить форму на сайте ВТБ.

«Снизить ежемесячный платеж можно за счет увеличения срока кредитного договора до десяти лет или подключения льготного периода до шести месяцев, в течение которого заемщик оплачивает только проценты по кредиту, без погашения основного долга. Чтобы оформить услугу, необходимо подать заявку на сайте и предоставить документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния или возникновение сложной жизненной ситуации (инвалидность первой или второй группы, продолжительная болезнь более трех месяцев и др.)», — отмечается в сообщении.

При наличии по кредитному договору просроченной задолженности ее срок не должен превышать 120 дней при предоставлении реструктуризации по сложным жизненным обстоятельствам и 60 дней — по причине снижения дохода. Кредитный договор должен быть заключен более шести месяцев назад, а сумма по нему — составлять не менее 50 тыс. рублей, уточнили в ВТБ.