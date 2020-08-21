Более 25% россиян пока не имеют возможности снизить свою долговую нагрузку, при этом почти 40% стараются сделать это уже сейчас, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении агентства «Прайм».

В исследовании приняли участие около 2 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Иркутске, Ростове-на-Дону, Самаре и других городах.

«Почти 40% опрошенных стараются снизить долговую нагрузку уже сейчас, а 26% пока не имеют возможности платить по кредитам меньше, для еще 36% нагрузка остается на комфортном уровне. Главным способом снизить долговую нагрузку россияне назвали досрочное погашение кредитов, на втором месте рефинансирование», — свидетельствуют результаты опроса.

При этом только 21% опрошенных знает свой коэффициент долговой нагрузки. Главным образом россияне узнают о нем, подавая заявку на кредит в банк, — так ответили 53%. Многие респонденты подсчитали его самостоятельно, а около 3% специально обращались в бюро кредитных историй.

Банки и микрофинансовые организации РФ с 1 октября прошлого года при выдаче заемных средств гражданам обязаны рассчитывать их показатель долговой нагрузки как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Если эта нагрузка превышает 50%, то банки должны создать дополнительный запас капитала.