Абсолют Банк снизил ставку по жилищным кредитам для военнослужащих до 8,95% в рамках программ «Военная ипотека — Стандарт» и «Военная ипотека — Первичный рынок». Ранее ставка составляла 9,95%, говорится в релизе финучреждения.

Максимальная сумма кредита увеличена до 2 880 000 рублей. Минимальный первоначальный взнос остался прежним — 20,01% от стоимости объекта недвижимости.

Программа «Военная ипотека» Абсолют Банка дает возможность военнослужащим — участникам накопительной ипотечной системы приобретать объекты на первичном и вторичном рынках недвижимости с использованием жилищного кредита.