Стоимость самых дорогих и узнаваемых российских брендов по версии британской консалтинговой компании Brand Finance может снизиться почти на 750 млрд рублей, или 16%, из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Общая стоимость 50 ведущих российских брендов из рейтинга Brand Finance составляет 4,65 трлн рублей, указывает ТАСС.

При этом суммарная потеря стоимости 500 самых дорогих мировых брендов в связи с пандемией может достигнуть 1 трлн долларов.

«Пандемия COVID-19 — серьезная угроза здоровью людей во всем мире, и ее влияние на мировые рынки очень ощутимо. По всему миру брендам во всех секторах экономики необходимо адаптироваться к новой реальности, созданной коронавирусом, оказавшим огромное влияние на их деятельность, цепочки поставок и выручку. Влияние намного более сильное, чем в результате эпидемии SARS (атипичной пневмонии. — Прим. ТАСС) в 2003 году. Оно продолжит ощущаться большую часть 2021 года», — заявил глава Brand Finance Дэвид Хэй.

По оценкам компании, наиболее сильным окажется снижение стоимости брендов из авиационной отрасли, ретейла, нефтегазового сектора, сферы туризма, банковских и IT-услуг. Меньше всего пострадают фармацевтические бренды, производители косметики, продуктов питания и хозяйственных товаров.



В опубликованном в четверг рейтинге Brand Finance Сбербанк в четвертый раз подряд возглавил список самых дорогих российских брендов . Его стоимость была оценена в 840,2 млрд рублей. В первую пятерку рейтинга вошли также «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть» и РЖД. Самым узнаваемым авиационным брендом в мире признан «Аэрофлот». В список 50 самых дорогих российских брендов впервые были включены «Евраз» и «Тинькофф» (в сегодняшнем релизе последнего уточняется, что он находится на 39-м месте, а в общей сложности в топ-50 вошли пять российских банков: помимо Сбербанка и Тинькофф Банка это ВТБ, Газпромбанк и Альфа-Банк. — Прим. Банки.ру).