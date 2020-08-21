Сбербанк сообщил о техническом сбое в работе онлайн-приложения. В частности, некоторые клиенты столкнулись с трудностями при входе в приложение и при проведении операций в банкоматах, рассказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«Сегодня по техническим причинам ряд клиентов могли столкнуться с незначительными затруднениями при входе и проведении ряда операций в «Сбербанке Онлайн», а также при проведении операций в устройствах самообслуживания. Специалисты банка оперативно устранили затруднения», — сообщили в банке.



В пресс-службе отметили, что в настоящее время все системы банка работают в штатном режиме.