Вопреки ожиданиям, апрельско-майские ограничения на работу предприятий не вызвали волны просрочек платежей — объемы просроченной кредиторской задолженности в июне 2020 года, напротив, сократились на 4,1% и возвращаются к докризисным уровням, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на Росстат. Оценка спада инвестиций за полгода в измерении «год к году» — 4%, что также соотносится с внешними оценками. Единственная цифра в сводке, которая может вызывать беспокойство, — не остановившийся в июле рост безработицы: Росстат оценивает ее на июль в 6,3%, это на 0,1 процентного пункта (п. п.) больше, чем в июне. Средняя июньская заработная плата в реальном выражении год к году выросла на 0,6% (номинально на 3,8%), за полугодие — на 2,4% (5,8%).

В группе обрабатывающих производств, на которые приходится до 40% просроченной кредиторской задолженности, ее общий объем сократился к майской на 9,8%, самое большое ее снижение — на 21% — наблюдалось в нефтеперерабатывающей отрасли, в добыче в целом в сумме небольшая проблемная задолженность выросла к маю в июне на 9% (в добыче нефти — на 5,3%). Этот же показатель в торговле снизился на 7,9%. Из больших отраслей наращивала проблемную кредиторскую задолженность энергетика — на 1,3% к маю. В сумме в июне доля просрочки сократилась на 0,7 п. п. и составила 7,1%.

По данным ЦБ, августовские статпоказатели в экономике могут быть хуже июльских. После восстановления к середине июня показателей платежей в экономике до «нормы», предшествовавшей эпидемии, в августе, начавшемся с этой точки зрения хорошо, ситуация нестабильна: во вторую неделю месяца объем входящих платежей в среднем ниже «нормы» на 11,1% против 5,9% неделей ранее, без госсектора и ТЭК — на 4,9%. Вновь ушла на уровень «ниже нормы» 21 отрасль из 86, учитываемых ЦБ, «выше нормы» платежи в 31 отрасли. Слабы показатели по экспортным отраслям и отраслям внутреннего спроса. Такие колебания, отмечает ЦБ, укладываются в привычные, но восстановительный рост в августе в итоге может быть неустойчивее июльского.