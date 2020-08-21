Больше всех в России зарабатывают те, кто занят добычей нефти и природного газа, пишет «Российская газета» , ссылаясь на данные Росстата. Так, за июнь 2020 года средний доход у работников этой отрасли составляет 158 тыс. рублей в месяц. Нефтяники сохранили первое место в рейтинге несмотря на сокращение их зарплат на 9,1% за год на фоне пандемии. На втором месте по уровню оплаты труда оказалось производство табачных изделий, здесь средний ежемесячных доход работников составил 115,6 тыс. рублей. Предприятия воздушного и космического транспорта в среднем платят своим сотрудникам по 101,1 тыс. рублей.

Остальные отрасли обеспечили средние зарплаты менее 100 тыс. рублей.

Финансисты и специалисты страхового дела заработали в среднем по 98,1 тыс. рублей в месяц. В добыче полезных ископаемых соответствующие показатели составили 96,5 тыс. рублей, трубопроводном транспорте — 92 тыс. рублей, производители нефтепродуктов получают в среднем 90,8 тыс. рублей, рыболовы — 90,1 тыс. рублей.

Самый скромный достаток у тех, кто занят пошивом одежды: их ежемесячный доход составил лишь 22,3 тыс. рублей в месяц.

Больше других за год увеличились зарплаты врачей и соцработников — на 17%. Зарплаты в среднем достигли 53,4 тыс. рублей в месяц. Максимальные потери понесли занятые на железных дорогах и в международных пассажирских перевозках. На фоне коронакризиса их доходы упали до 54,8 тыс. рублей в месяц.