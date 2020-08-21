Выдачи ипотечных кредитов в июле установили несколько рекордов — количество и объем кредитов стали максимальными для летних месяцев, средний срок ипотечных кредитов достиг максимальных значений, а полная стоимость кредита – минимальных. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Объем выданных ипотечных кредитов в июле 2020-го превысил показатели прошлого года на 53% и составил 320 млрд рублей. Показатели прошлого месяца превышены на 21%. Всего в июле было выдано 129 тыс. ипотечных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года.

Выдачи сократились за семь месяцев 2020 года на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года из-за существенного сокращения выдач в апреле.

Средняя сумма выданных в июле ипотечных кредитов составила почти 2,5 млн рублей. Средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость кредита в этом сегменте снизилась до 9%.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, это обусловлено действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки. Оба этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых.

