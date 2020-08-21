Персональный кредитный рейтинг (ПКР) среди держателей кредитных карт с лимитом от 50 тыс. до 150 тыс рублей в июле 2020 года вырос на 17 баллов по сравнению с июльскими показателями 2019-го, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это самый массовый сегмент, на него приходится 35,7% действующих кредитных карт.

ПКР среди держателей кредитных карт с лимитом от 10 тыс. до 50 тыс рублей вырос на 15 баллов, с лимитом от 150 тыс. до 500 тыс рублей — на 9 баллов, с лимитом более 500 тыс. рублей — на 5. Меньше всего вырос ПКР среди держателей кредитных карт с лимитом менее 10 тыс. рублей — на 2 балла за год.

Также увеличилась доля держателей кредитных карт, использующих лимит не более чем на четверть: с 38,9% до 44,3%. Их ПКР является максимальным среди всех владельцев кредитных карт.