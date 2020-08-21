Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить в виде дивидендов 50% чистой прибыли кредитной организации по МСФО за 2019 год, сообщил глава банка Герман Греф. Если годовое собрание акционеров это решение одобрит, Сбербанк выплатит 422 млрд рублей.

Таким образом, набсовет подтвердил то решение, которое было принято на предыдущем собрании в июне. «За всю историю Сбербанка это самые высокие выплачиваемые дивиденды, и за всю историю вообще корпоративной России. Ни одна компания никогда не выплачивала столь высокие дивиденды», — отметил Греф.

«Мы пошли на это в силу того, что мы понимаем: у нас достаточность капитала во всех сценарных планах, которые отработали за этот период, превышает 12,5%, которые мы сами для себя установили», — объяснил председатель правления Сбербанка.



Напомним, из-за рисков, связанных с пандемией коронавируса, ЦБ рекомендовал финансовым организациям отложить принятие решений о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь. Годовое общее собрание акционеров Сбербанка назначено на 25 сентября.