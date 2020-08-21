Московская биржа планирует запустить депозитный маркетплейс в тестовом режиме в сентябре. Об этом рассказал ее председатель правления Юрий Денисов, чей комментарий приводится в сообщении площадки о финансовых результатах за II квартал .

« Принятие соответствующего законодательства позволяет нам стартовать со стратегически важным проектом — депозитным маркетплейсом. Более дюжины банков уже готовы работать на нашей платформе, и мы надеемся запустить ее в тестовом режиме в следующем месяце», — сообщил Денисов.

«Уверен, что число финансовых организаций на платформе будет увеличиваться, а мы будем расширять линейку финансовых продуктов, представленных на ней», — отметил он.

Финансовый директор Московской биржи Максим Лапин дал понять, что операционные расходы организации из-за проекта финансового маркетплейса могут вырасти.

«Операционные расходы выросли на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что находится в пределах прогнозного диапазона роста в 6—8,5% на 2020 год. По мере утверждения необходимой законодательной базы биржа будет больше инвестировать в запуск финансового маркетплейса. В связи с этим мы обновляем наш прогноз по росту операционных расходов до 7—8,5%», — указал он.



«Коммерсант» писал в июле со ссылкой на управляющего директора по развитию электронных платформ Мосбиржи Игоря Алутина, что маркетплейс на базе биржи может быть запущен уже в октябре в 23 регионах с первым продуктом — банковскими вкладами . Далее планируется добавить в линейку облигации и паи ПИФов , страховые и кредитные предложения и расширять географию. При этом газета указывала, что биометрическая идентификация пока отсрочена: на старте будет использован механизм личного однократного контакта клиента с представителем финансовой платформы.