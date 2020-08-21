Хотя безработица составила 6,3%, превысив наши ожидания, она сохраняется близкой к июньскому уровню 6,2%. Поскольку в августе международные поездки по-прежнему закрыты, мы ожидаем, что оборот розничной торговли может впервые с начала карантина показать рост, и мы подтверждаем наш прогноз спада как оборота розничной торговли, так и ВВП на 3,0% г/г по итогам 2020 г. Сильный результат за июль в сочетании с ростом нервозности на валютном и долговом рынках увеличивают вероятность паузы на заседании по ставке 18 сентября.

Оборот розничной торговли снизился на 2,6% г/г, что стало очень позитивным сюрпризом: Оборот розничной торговли за июль снизился на 2,6% г/г, что гораздо лучше консенсус-прогноза (-4,5% г/г) и нашей оценки (- 3,0% г/г). Мы связываем этот хороший результат с тем, что международные поездки пока закрыты, стимулируя рост российского туризма и, следовательно,местного потребления. Продажи легковыхавтомобилей, которые в июле выросли на 6,8% г/г впервые показав рост с апреля, подтверждают восстановление спроса. Мы ожидаем, что этот эффект продолжится в августе и не исключаем, что в августе впервые с момента введения карантина оборот розничной торговли может показать рост г/г. В этом случае Россия продемонстрирует переход оборота розничной торговли в зону роста шагом t+4 месяца после пика карантинных мер – в Китае оборот розничной торговли продолжает падать даже на горизонте t+5. Это доказывает, что Россия смогла переложить расходы, связанные с пандемией, на другие страны с помощью переключения туристических поездок с внешних направлений на внутренние.

Безработица составила 6,3%, превысив наши ожидания, однако рост розничных кредитов на 1,7% м/м оказал поддержку спросу: Важный вопрос заключается в том, за счет каких источников восстанавливается спрос. Хотя безработица составила 6,3% в июле, оказавшись выше ожидаемых нами 6,0%, по сути она мало изменилась с уровня 6,2% в июне. Кроме того, рост номинальных зарплат составил 3,8% г/г в июне, что соответствует повышению реальных зарплатна 0,6% г/г и указывает на постепенное улучшение доходов населения. Дополнительным фактором поддержки спроса, вне сомнения, является динамика рынка розничного кредитования: по данным ЦБ,розничные кредиты выросли на 1,7% м/м в июле, то есть показали рост, аналогичный росту в марте 2020. В итоге рынок розничного кредитования вырос на 13,2% г/г, что является очень хорошим результатом.

Обрабатывающая промышленность снизилась на умеренные 3,3% г/г в июле, отчасти нейтрализовав резкое снижение в секторе добычи: В отличие от Китая, где промпроизводство вышло в фазу роста спустя два месяца после пика пандемии, российское промпроизводство показывает слабую динамику. Мало того, что пиковые значения спада промпроизводства на 9,4%-9,6% г/г наблюдались в течение двух месяцев (май и июнь), но и спад на 8,0% г/г в июле показывает только незначительное улучшение в динамике промышленности. Такой слабый результат, тем не менее, объясняется условиями сделки OPEC+; обрабатывающая промышленность показала восстановление со спада на 10% г/г в апреле до -3,3% г/г в июле, а вот сектор добычи полезных ископаемых демонстрирует углубляющийся спад выпуска до 15,1% г/г в июле, показывая самое глубокое падение с момента начала карантина. С другой стороны, если предположить, что сектор добычи полезных ископаемых снизится на 9% г/г по итогам 2020 года, мы все еще считаем, что выход на снижение на 4,0% г/г по итогам этого года индекса промпроизводства вполне возможен. Восстановление обрабатывающей промышленности, таким образом, является основным трендомдля наблюдения,и мы считаем, что он соответствует ожиданиям.

Понижение ключевой процентной ставки на заседании 18 сентября становится менее вероятным: На фоне относительно сильного результата за июль следующее понижение ставки ЦБ теперь выглядит менее очевидным.Тогда как Росстат сообщил о дефляции на уровне 0,1% с начала месяца по 17 августа, снижение цен связано с дефляцией в продовольственном сегменте и не нейтрализует потенциальные инфляционные риски восстановления спроса. Вторым серьезным аргументом в пользу паузы в снижении ставки на заседании 18 сентября являются события на финансовых рынках. Курс рубля остается под давлением в последние недели на фоне политической ситуации в Белоруссии; предстоящие региональные выборы в России 13 сентября могут только усилить нервозность на рынке, особенно в свете последних новостей об Алексее Навальном. Рынок российских ОФЗ демонстрирует рост доходностей на 20-30 б. п. на длинном конце кривой, а два последних аукциона ОФЗ не состоялись с учетом неоднозначной конъюнктуры рынка. Иными словами, если динамика инфляции дает формальное основание для дальнейшего снижения ставки, развитие событий на рынке увеличивает вероятность паузы в цикле понижения ключевой процентной ставки.