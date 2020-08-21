Правительство одобрило проект поправок в закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», касающихся совершенствования процедуры аккредитации филиалов иностранных компаний. О решениях, принятых на заседании 19 августа, сообщается на сайте Кабмина в пятницу, 21 августа.

Поправки предполагается внести в статью 21 указанного закона («Создание, открытие на территории Российской Федерации филиала, представительства иностранного юридического лица, прекращение деятельности этих филиала, представительства. Аккредитация филиала, представительства иностранного юридического лица. Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц»).

«Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц, что позволит улучшить инвестиционный климат для иностранных инвесторов, осуществляющих деятельность в России», — отмечают в правительстве.



«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 21 федерального закона «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.