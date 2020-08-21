Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Кредит Европа Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «ВВ-» с «негативным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении агентства, РДЭ банка обусловлены его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в его рейтинге устойчивости «bb-». «Негативный» прогноз по рейтингам отражает риски для финансового положения банка, связанные со вспышкой коронавируса в России и замедлением экономической активности, и, как следствие, потенциальное негативное влияние на показатели качества активов и прибыльности, а также на капитализацию банка.

«Рейтинг устойчивости отражает достаточно ограниченные рыночные позиции банка в концентрированном российском банковском секторе, некоторые дисбалансы в бизнес-модели банка, обуславливающие волатильность показателей роста и стоимости риска в последние годы, и лишь умеренные финансовые показатели», — отмечают аналитики.

По данным Fitch, риски по качеству активов обусловлены в основном кредитным портфелем финучреждения, на который приходилось 66% от суммарных активов на конец I квартала 2020 года. Обесцененные кредиты составляли 9%. Негативное давление на показатели качества активов в текущей ситуации обусловлено значительным риском, приходящимся на сектор строительства и недвижимости и необеспеченное розничное кредитование.

«Реструктуризация и кредитные каникулы в связи с коронавирусом были предоставлены по 25% корпоративных кредитов и по 7% розничных кредитов на конец первого полугодия 2020 года, что почти вдвое выше, чем в среднем по сектору, и указывает на потенциальное ослабление качества активов в среднесрочной перспективе», — добавляют в агентстве.

Там напоминают, что банк в I квартале 2020 года получил чистый убыток в размере 400 млн рублей, к этому привело главным образом дополнительное резервирование кредитов ввиду более слабых макропруденциальных показателей. Без учета корректировки резервов, обусловленной пандемией, банк был бы безубыточным. По ожиданиям Fitch, прибыльность у банка останется слабой в среднесрочной перспективе ввиду потенциального ухудшения качества активов и потребностей в дополнительном резервировании.

Показатели капитализации в настоящее время остаются стабильными при отношении основного капитала по методологии Fitch к суммарным активам на уровне 15,6% на конец I квартала 2020 года; регулятивные показатели капитала также были приемлемыми при показателях достаточности как основного, так и общего капитала на уровне 13% на конец первого полугодия. При этом, по оценкам Fitch, банк может дополнительно зарезервировать всего 4% от валовых кредитов без нарушения нормативов.



«Показатели капитализации могут ослабнуть, если операционная прибыль банка до отчислений под обесценение (3% в I квартале 2020 года в годовом выражении) будет недостаточной для покрытия новых обесценений, что привело бы к снижению капитала КЕБа. Мораторий на признание проблемных активов в отчетности по национальным стандартам, предоставленный Центральным банком России (действует до конца первого полугодия 2021 года), должен в определенной степени ослабить давление на регулятивные показатели капитализации», — отмечается в релизе.

