Рынки капитала, открывшись вчера снижением, продолжили нисходящий тренд после выхода весьма слабой статистики по рынку труда в США – количество заявок на пособие по безработице превысило прогнозы. Настроение на рынках уже было подавленным после публикации протокола июльского заседания ФРС США, негативно повлияв на ралли компаний технологического сектора, которые были драйвером роста индексов до новых максимумов в последние дни. В итоге факторы риска вновь оказались в центре внимания рынков – это и напряженность между Китаем и США, и новые вспышки COVID-19, и введение карантинных мер в отдельных регионах. Российский рынок акций по итогам дня снизился – индекс РТС опустился на 3,3% до 1 272 пунктов, а индекс Московской биржи потерял 2,1% до 2 993 пунктов – сильное снижение наблюдалось по всем секторам. Индекс RDX ГДР опустился на 3,9%, в лидерах падения были акции SBER LI, которые потеряли 5,5% по итогам торгового дня. Курс рубля ослаб на 0,8% до 73,85 руб./долл., следуя за корзиной валют EM. Цены на нефть по итогам дня снизились – Brent опустилась на 1,3% до 44,77 долл./барр. Европейские рынки акций снижались, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 потерял 1,1%, однако его снижение оказалось не столь сильным, как падение российских биржевых индикаторов.

Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня будет восстанавливаться: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет восстанавливаться после вчерашних распродаж на фоне возвращения уверенности на мировые рынки акций. Акции, перепроданные в четверг, вероятно, будут в лидерах роста наряду с бумагами технологического сектора. Мы ожидаем, что американские и европейские фьючерсы на открытии будут расти.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Оборот розничной торговли снизился на 2,6% г/г, ВВП снизился на 4,7% г/г в июле;ПОЗИТИВНО Как сообщил вчера Росстат, оборот розничной торговли за июль снизился на 2,6% г/г, что значительно лучше консенсус - прогноза (-4,5% г/yг) и нашей оценки (-3,0% г/г). Мы связываем столь позитивный результат с тем, что международные поездки пока еще закрыты, что стимулирует внутренний туризм и, следовательно, потребление. Продажи легковых автомобилей, которые выросли на 6,8% г/г в июле, впервые с апреля, подтверждают восстановление спроса. Мы ожидаем, что этот эффект продолжится и в августе и не исключаем, что август может стать первым месяцем, когда оборот розничной торговли может продемонстрировать позитивный рост с момента начала карантина. Сильный спрос нейтрализует негативное впечатление от состояния рынка труда: уровень безработицы составил 6,3%, превысив наши ожидания: с другой стороны, она лишь незначительно увеличилась в сравнении с июньским результатом (6,2%). Сильный конечный спрос и восстановление обрабатывающей промышленности создают основу для улучшения динамики ВВП: по оценкам Минэкономразвития, российский ВВП снизился всего на 4,7% г/г в июле против снижения на 6,4% г/г в июне и спада на 8,5% г/г за 2К20. Мы считаем результат за июль позитивным и, таким образом, видим снижение вероятности понижения ключевой процентной ставки на заседании ЦБ 18 сентября, особенно учитывая нервозность на валютном и долговом рынках, которая в сентябре продолжится.

Рост розничных кредитов ускорился до 13,2% г/г в июле; ПОЗИТИВНО ЦБ представил очень сильные предварительные данные по банковской статистике за июль. Розничные кредиты выросли на 1,7% м/м в июле, показав те же темпы роста, что и в марте 2020 г. Благодаря этому рост розничных кредитов в годовом исчислении в июле составил 13,2% г/г против 12,6% г/г в предыдущий месяц. Ускорение роста розничного кредитования, очевидно, оказало сильную поддержку потребительскомутренду в июле.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Газпром нефть: финансовые результаты за 2К20 по МСФО соответствуют консенсус-прогнозу; тем не менее, слабость СДП вызывает опасения по поводу перспектив дивидендных выплат; НЕЙТРАЛЬНО Газпром нефть (SIBN RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила неоднозначные финансовые результаты за 1П20 по МСФО, на которые негативно повлияла пандемия COVID-19 и сокращение добычи углеводородов в рамках сделки OPEC+, в результате чего компания показала относительно слабые операционные результаты за 2К20. Тем не менее, компания продемонстрировала неплохую устойчивость к неблагоприятной конъюнктуре рынка, отчитавшись о снижении добычи углеводородов всего на 5,4% к/к в 2К20, что привело к умеренному снижению показателей компании за 2К20, согласно которым выручка снизилась на 22,6% к/к до 398 млрд руб. (-37% г/г), а скорректированная EBITDA опустилась на 16,4% к/к (что на 61% ниже г/г) до 82,9 млрд руб., что в целом совпало с консенсус-прогнозомрынка (“Интерфакс”). За счёт этого компании удалось оставаться прибыльной по результатам второго квартала, показав чистую прибыль на уровне 22 млрд руб., что на 1% опережает прогноз рынка (против чистого убытка на уровне -13,8 млрд руб. по итогам 1К20) на фоне благоприятного эффекта курсовых разниц, обеспечившего доход в размере 20,4 млрд руб. по итогам 2К20 (против убытка на уровне -31,9 млрд руб. в 1К20). В итоге чистая прибыль за 1П20 снизилась до 8,2 млрд руб. (против 215 млрд руб. за 1П19), что, будучи позитивным фактором, тем не менее представляет собой довольно низкую базу для расчета промежуточных дивидендных выплат. Так как мы оцениваем скорректированную чистую прибыль компании за 1П20 на уровне порядка 24,1 млрд руб. (без учета дохода от курсовых разниц и обесценения активов), промежуточный дивиденд на акцию мог бы составить около 2,55 руб. на акцию против 18,4 руб., выплаченных по итогам первого полугодия 2019 г. Учитывая приверженность компании выплатам промежуточныхдивидендов (исходя из результатов либо за 1П, либо за 9М финансового года), менеджмент принял решение не рекомендовать СД дивиденды за 1П20, сфокусировавшись на потенциальных выплатах за 9М20. Так как компания ожидает, что динамика за 9М20 должна отразить существенное восстановление нефтяного рынка в 3К20, промежуточные дивидендные выплаты за девять месяцев могут оказаться более привлекательными для держателей акций компании. Тем не менее, результаты первого полугодия вызывают серьезные опасения в отношении устойчивости генерации денежных средств (и, как результат, обеспечения дивидендных выплат), поскольку СДП рухнул на фоне раздутых капитальных расходов и приверженности компании инвестиционной стратегии, ориентированной на существенные вложения в добычу. Таким образом, СДП за 2К20 опустился до -76,9 млрд на фоне относительно слабой операционной динамики и сильного увеличения капитальных расходов (они выросли на 23,6% г/г до 227 млрд руб.), за счёт развития новых проектов, что способствовало тому, что инвестиции в разведку и добычу подскочили на 50% г/г. Это, в сочетании с уверенной генерацией СДП на уровне 22 млрд руб. в 1К20, привело к снижению СДП за 1П20 до отрицательных 54,8 млрд руб. (против +110 млрд руб. в 1К19). Хотя кризисная программа оптимизации капиталовложений, предусматривающая снижение расходов на 20%, отразится в отчетности компании уже в 2П20, мы считаем, что ее совокупный эффект на денежные потоки будет весьма сдержанным, что, учитывая начало нового инвестиционного цикла в конце 2019, несмотря на ожидаемую сильную динамику операционных показателей, должно обеспечить умеренный отскок по СДП. Поскольку соотношение чистого долга к EBITDA повысился до 1,2x (против 0,7x на конец 2019) на фоне слабой динамики операционных показателей и увеличения долговой нагрузки на 20%, мы считаем, что обеспечение дивидендных выплат за 2020 г. будет невозможно без дальнейшего привлечения заимствований в случае, если компании не удастся существенно увеличить СДП за 2П20. Тем не менее, необходимость погашения всего 16% долга в ближайшие два года, хорошая ликвидность и существенная доля рублевого долга в портфеле компании свидетельствуют об относительно неплохой финансовой стабильности, что позволяет быть уверенным в том, что компания сможет выплатить дивиденды за 2020 без необходимости прибегать к помощи рефинансирования в ближайшей перспективе.

Никита Блохин: NBlokhin2@alf abank.ru (Старший аналитик)

ВТБ (НА УРОВНЕ РЫНКА): Наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2019 г.; НЕЙТРАЛЬНО Наблюдательный совет ВТБ (VTBR RX: НА УРОВНЕ РЫНКА; РЦ 0,04 руб./акцию) рекомендовал выплатить 0,000773 руб. на обыкновенную акцию. Владельцы привилегированных акций первого типа (Минфин) получат 0,00019 руб. на акцию, тогда как держатели привилегированных акций второго типа (Агентство по страхованию вкладов – АСВ) – 0,0019 руб. на акцию. ГОСА состоится 24 сентября, дата закрытия реестра на участи в дивидендных выплатах будет объявлена позже. Мнение Альфа-Банка: Совокупный размер дивидендных выплат по обыкновенным и привилегированным акциям в целом соответствует ранее объявленному прогнозу банка и нашим ожиданиям, будучи эквивалентным 10% чистой прибыли и соответствуя политике равных доходностей по всем типам акций. Это предусматривает дивидендную доходность на уровне всего 2,1%. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций банка, и она, на наш взгляд, уже отражена в котировках при коэффициенте 0,47x P/TBV 2020П (который предусматривает дисконт 33% к среднему показателю за последние два года). Тем не менее, мы не ожидаем, существенного интереса к этой бумаге со стороны инвесторов в краткосрочной перспективе, так как 1) надежды рынка на высокие дивиденды банка не оправдываются, 2) в ближайшие месяцы следует ожидать высоких отчислений в резервы и возможного обесценения непрофильных активов, тогда как 3) конъюнктура низких процентных ставок будет сдерживать потенциал роста прибыли ВТБ в среднесрочной перспективе .

Евгений Кипнис: EKipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)