Чистая прибыль группы Росбанка за первое полугодие 2020 года выросла на 21% до 7,2 млрд рублей по МСФО, говорится в релизе группы.

Операционные расходы группы снизились на 5% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года, что «явилось следствием целенаправленной политики по оптимизации структуры и улучшению системы планирования расходов группы».



Чистые операционные доходы группы Росбанка за шесть месяцев 2020-го составили 34 млрд рублей, увеличившись на 13% относительно аналогичного периода 2019-го.



«За первые шесть месяцев 2020 года количество активных корпоративных клиентов группы Росбанка выросло на 8%. Портфель текущих счетов и срочных депозитов юридических лиц увеличился на 22%. Портфель торгового финансирования банка на конец второго квартала составил 182 млрд рублей, что на 10% превышает объем на конец 2019 года», — сказано в сообщении.

Отчисления группы в резервы за отчетный период составили порядка 7,6 млрд рублей.