Чистая прибыль банковской группы Альфа-Банка за первое полугодие 2020 года выросла до 592 млн долларов по МСФО. Общий совокупный доход группы за отчетный период составил 265 млн долларов с учетом трансляционных разниц в составе прочего совокупного дохода, вызванных ослаблением рубля, говорится в релизе финучреждения.

Чистые процентные доходы выросли до 1,155 трлн долларов, показав рост в 6,7% в долларовом эквиваленте или 13,3% в рублевом эквиваленте. В условиях снижающихся процентных ставок показатель чистой процентной маржи (NIM) снизился до 4,4%.

Чистый комиссионный доход группы увеличился на 12,5% в рублевом эквиваленте до 497 млн долларов. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов на конец первого полугодия 2020 года составила 26,8%, а покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло рекордного уровня в 84,8%.

Капитал группы увеличился до 8,2 млрд долларов с 8,1 млрд в 2019 году.

«Кредитный портфель до вычета резервов сократился на 3,8% до 38 345 млн долларов США по сравнению с 39,840 млрд долларов США в конце 2019 года (рост 5,4% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель снизился на 4,5% до 28,063 млрд долларов США (рост 3,3% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель сократился на 1,5% и составил 10,282 млрд долларов США (рост 11,2% без учета валютной переоценки)», — сказано в сообщении.



Обязательства банковской группы Альфа-Банка снизились на 9,4% до 46,495 млрд долларов по состоянию на 30 июня 2020 года (снижение на 2,2% без учета валютной переоценки). Объем средств клиентов сократились на 9,7% до 37,398 млрд долларов (минус 2,5% без учета валютной переоценки).

