В одностороннем порядке договоры аренды компаниями малого и среднего бизнеса (МСБ) расторгли менее 10%, заявили 68% опрошенных управляющих ТЦ. Об этом пишет РБК . Еще у 15% респондентов расторжений по новому закону не было, у 11% доля расторжений составила от 10% до 25% всех договоров с компаниями МСБ, у 2% этот показатель равняется 50–75%, следует из опроса управляющих ТЦ Российского совета торговых центров (РСТЦ).

Малый и средний бизнес получил право упрощенного расторжения договоров аренды в мае 2020 года. Мера была принята в рамках законопроекта о неотложных мерах поддержки экономики в условиях пандемии.

В почти трети (31%) торговых центров, чьи управляющие приняли участие в опросе РСТЦ, на субъекты малого и среднего предпринимательства приходится 10–25% всех договоров аренды, у 24% респондентов этот показатель достигает 25–50%. Еще у 4% опрошенных доля МСБ составляет меньше 10%, а у 2% их нет вообще. В среднем на компании МСБ приходится 26% арендных платежей в российских торговых центрах, по данным Сбербанка.

По словам собственников и управляющих ТЦ, расторжения договоров не носят массовый характер. Они предоставляли арендаторам скидки или освобождали их от уплаты аренды. В то же время некоторые арендаторы пользуются новой мерой спекулятивно, чтобы добиться условий аренды ниже рыночных вне зависимости от результатов работы после открытия магазинов. Трафик в торговых центрах восстановился на 85–90% от показателя до начала ограничений, и выручка у торговых операторов возвращается на прежний уровень, но собственники ТЦ из-за угроз со стороны арендаторов вынуждены идти на условия договоров, отличные от рыночных.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не стали комментировать новый закон, поскольку сети, входящие в ассоциацию, относятся только к крупному бизнесу. Во время обсуждения новых правил расторжения договоров АКОРТ настаивала на необходимости поддержки всего непродуктового ретейла вне зависимости от его размеров. Несмотря на то что принятый закон не распространился на крупные сети, им, по данным АКОРТ, в большинстве случаев удалось «путем длительных и непростых переговоров» достигнуть договоренностей с арендодателями.

Положения об упрощенном расторжении договоров аренды не могут применяться массово, потому что обе стороны чаще всего до последнего заинтересованы в продолжении сотрудничества, считает первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов. По его словам, компании выбрали путь переговоров, а расторгли договоры те игроки рынка, которые, возможно, давно планировали это сделать. Массовых обращений по поводу сложностей в применении нового закона в «Опору России» не поступало.