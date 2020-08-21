Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 21 августа, превысил отметку 75 рублей, курс евро — свыше 88 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.



Курс доллара на 17:19 мск повысился на 1,06 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 74,8475 рубля. Курс евро на тот же момент времени повысился до 88,1025 рубля (плюс 54 копейки).

В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей 6 мая 2020 года, курс евро находился выше 88 рублей 30 марта.