Агентство по страхованию вкладов не позднее 4 сентября 2020 года начнет расчеты с вкладчиками банка «Славянский Кредит», а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе не позднее 27 августа. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай наступил в связи с аннулированием лицензии «Славянского Кредита» 21 августа после решения общего собрания участников банка о его добровольной ликвидации.

Страховое возмещение выплачивается вкладчикам — физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, и юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, — в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) клиента в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковским счетам в иностранной валюте сумма возмещения рассчитывается в рублях по курсу ЦБ на день наступления страхового случая.



Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.