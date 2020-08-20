Программа кешбэка за туры по России может быть проведена повторно. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

«Да, безусловно, мы не исключаем, что такая программа будет еще в дальнейшем реализовываться», — сказала она.

Догузова отметила, что эта программа не только социально ориентированная, но и «призвана поддержать региональные экономики». «Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства. Поэтому, конечно, она [программа] абсолютно уникальная, и она нужна и необходима всем: и людям, и участникам рынка», — подчеркнула глава Ростуризма.



Она надеется, что туроператоры не будут завышать цены в рамках программы кешбэка за туры по России, поскольку это невыгодно. «Я думаю, что те, кто будет искусственно завышать цены, просто окажутся в конечном итоге в невыгодном положении и в проигрыше», — сказала Догузова. «Мы не видим такой проблемы», — добавила глава ведомства.