В онлайн-формате состоится Scoring Case Forum 2020 - ежегодный форум скоринговых технологий, источников данных, anti-fraud решений и оценки физических лиц и МСБ в online и offline-каналах. В программу войдут интервью с признанными экспертами, аналитические обзоры, кейсы лидеров рынка, панельные дискуссии, практикумы и мастер-классы.

На сегодня в финансовом секторе реализовались риски, которые ранее даже не рассматривались: тотальная «удаленка», кредитные каникулы и массовые пролонгации по кредитам, «потребительский экстремизм», внедренные программы господдержки и регуляторные изменения.

Форум соберёт лучшую экспертизу и практические кейсы финансового сектора по перестройке и адаптации риск-моделей в условиях массовых пролонгаций и кредитных каникул заемщиков, практики управления жизненным циклом скоринговых моделей, изменения в подходах моделирования ожидаемых кредитных убытков и расчета резервов на возможные потери, а также применение скоринга и предиктивной аналитики для решения задач бизнеса и роста эффективности бизнес-процессов финансовых организаций.

Обсудим какие технологии работают и оценим применение интеллектуальных технологий: AL/ML, нейросетей, Big Data. Что нового приобрели банки и финансовые организации от использования Open Source в своих аналитических процессах.

В программе:

1. Как учесть специфику кризиса в оценке вероятности дефолта и моделировании просрочки

2. Какие последствия массовых пролонгаций и кредитных каникул заемщиков ожидать

3. Как изменились подходы к риск-менеджменту и анализу заемщиков в период пандемии

4. Какие «кризисные» ограничения есть у стандартных моделей оценки

5. Какие значения и переменные срабатывают в кризисные времена

6. Как быстро внедрять, обучать и оптимизировать модели оценки вероятности дефолта

7. Бизнес-метрики для оценки качества моделей

Будут представлены разъяснения Банка России о работе квалифицированных бюро кредитных историй, которые будут в онлайн-режиме предоставлять кредиторам сведения для расчета показателя долговой нагрузки заемщиков.

Сайт форума: www.scoring-forum.ru

Организатор форума - компания Conglomerat.