Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило рейтинг устойчивости региональных банковских систем . Наиболее прочные позиции у банков из Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей, наименее устойчивые — у кредитных организаций Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского края.

«Наиболее слабые показатели продемонстрировали банки из Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, что несколько повышает риски ухода местных банков из данных регионов», — отметила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

В рейтинг попали регионы, в которых зарегистрировано не менее трех банков, без учета кредитных организаций на санации. В итоговой оценке учитывался буфер абсорбции убытков, ликвидность, рентабельность капитала и доля в кредитном портфеле региона.

По данным «Эксперт РА», с 2013 года доля региональных банков в активах и кредитовании экономики сократилась более чем в два раза. На 1 мая 2020 года доля региональных кредитных организаций в активах банковской системы составила 4,4% против 8,8% на аналогичную дату 2013-го. Доля региональных кредитных организаций в общем корпоративном ссудном портфеле равна 2,7%, в розничном — 5%. За семь лет портфель кредитов юрлиц в местных банках уменьшился на 37%, физлиц — на 17%. При этом в целом по банковской системе эти показатели выросли на 70% и 120% соответственно.

Доля региональных игроков в привлеченных средствах населения сократилась с 13% в 2013-м до 5,5%, этому, как поясняют в «Эксперт РА», способствовали переток средств граждан в крупные федеральные кредитные организации на фоне зачистки банковского сектора, а также постепенное сокращение разрыва в уровне ставок между крупными и небольшими игроками.

«Притом что доля региональных банков и так не была никогда очень высокой в нашем банковском секторе, сейчас она угрожающе сокращается до практически минимальных уровней. Что, конечно, очень сильно пугает с точки зрения того, что развитие экономики, ВВП зависит от крупнейших компаний и банков, но прежде всего — от развития малого и среднего бизнеса», — отметил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

С начала зачистки банковского сектора 190 региональных игроков были лишены лицензии или ликвидированы. Доля топ-20 банков в активах банковского сектора выросла с 71% в 2013 году до 85% на 1 мая 2020-го. При этом запасы капитала и ликвидности региональных игроков в среднем выше, чем у крупных федеральных банков, но в условиях недостатка доходного размещения средств страдает рентабельность, отмечает «Эксперт РА».

Рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем

Регион Количество зарегистрированных в регионе банков (без учета санированных) Оценка буфера абсорбции убытков Оценка соотношения LAT и привлеченных средств Оценка ROE Оценка масштаба деятельности региональных банков Общий итог Республика Татарстан 13 0,25 1,00 1,00 1,00 0,85 Оренбургская область 3 1,00 1,00 1,00 -0,50 0,40 Челябинская область 6 0,43 1,00 1,00 -0,50 0,29 Приморский край 7 0,03 0,18 1,00 0,00 0,24 Вологодская область 3 -0,98 1,00 1,00 0,00 0,20 Кировская область 3 -0,21 1,00 0,22 0,00 0,20 Тюменская область 3 -0,35 -0,74 1,00 0,50 0,18 Саратовская область 4 0,60 1,00 1,00 -1,00 0,12 Нижегородская область 4 0,77 0,38 1,00 -1,00 0,03 Астраханская область 3 0,36 1,00 0,62 -1,00 -0,01 Краснодарский край 6 0,01 0,96 1,00 -1,00 -0,01 Кабардино-Балкарская Республика 3 0,27 1,00 0,69 -1,00 -0,01 Самарская область 6 -0,07 -1,00 -1,00 1,00 -0,01 Иркутская область 3 0,01 1,00 0,69 -1,00 -0,06 Кемеровская область 5 1,00 1,00 -0,45 -1,00 -0,09 Ростовская область 7 -0,78 -0,72 1,00 0,00 -0,10 Пермский край 4 -0,65 0,94 0,96 -1,00 -0,15 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 3 -0,99 0,20 1,00 -0,50 -0,16 Свердловская область 8 -0,63 -0,22 0,96 -0,50 -0,18 Рязанская область 3 -0,94 1,00 1,00 -1,00 -0,19 Ставропольский край 3 0,02 1,00 -0,89 -1,00 -0,37

Источник: расчеты агентства «Эксперт РА», по данным Банка России