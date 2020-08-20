С 2013 года доля региональных банков в активах и кредитовании экономики сократилась более чем в два раза.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» представило рейтинг устойчивости региональных банковских систем. Наиболее прочные позиции у банков из Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей, наименее устойчивые — у кредитных организаций Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Пермского края.
«Наиболее слабые показатели продемонстрировали банки из Ставропольского края, Рязанской и Свердловской областей, что несколько повышает риски ухода местных банков из данных регионов», — отметила младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
В рейтинг попали регионы, в которых зарегистрировано не менее трех банков, без учета кредитных организаций на санации. В итоговой оценке учитывался буфер абсорбции убытков, ликвидность, рентабельность капитала и доля в кредитном портфеле региона.
По данным «Эксперт РА», с 2013 года доля региональных банков в активах и кредитовании экономики сократилась более чем в два раза. На 1 мая 2020 года доля региональных кредитных организаций в активах банковской системы составила 4,4% против 8,8% на аналогичную дату 2013-го. Доля региональных кредитных организаций в общем корпоративном ссудном портфеле равна 2,7%, в розничном — 5%. За семь лет портфель кредитов юрлиц в местных банках уменьшился на 37%, физлиц — на 17%. При этом в целом по банковской системе эти показатели выросли на 70% и 120% соответственно.
Доля региональных игроков в привлеченных средствах населения сократилась с 13% в 2013-м до 5,5%, этому, как поясняют в «Эксперт РА», способствовали переток средств граждан в крупные федеральные кредитные организации на фоне зачистки банковского сектора, а также постепенное сокращение разрыва в уровне ставок между крупными и небольшими игроками.
«Притом что доля региональных банков и так не была никогда очень высокой в нашем банковском секторе, сейчас она угрожающе сокращается до практически минимальных уровней. Что, конечно, очень сильно пугает с точки зрения того, что развитие экономики, ВВП зависит от крупнейших компаний и банков, но прежде всего — от развития малого и среднего бизнеса», — отметил управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.
С начала зачистки банковского сектора 190 региональных игроков были лишены лицензии или ликвидированы. Доля топ-20 банков в активах банковского сектора выросла с 71% в 2013 году до 85% на 1 мая 2020-го. При этом запасы капитала и ликвидности региональных игроков в среднем выше, чем у крупных федеральных банков, но в условиях недостатка доходного размещения средств страдает рентабельность, отмечает «Эксперт РА».
Рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем
|Регион
|Количество зарегистрированных в регионе банков (без учета санированных)
|Оценка буфера абсорбции убытков
|Оценка соотношения LAT и привлеченных средств
|Оценка ROE
|Оценка масштаба деятельности региональных банков
|Общий итог
|Республика Татарстан
|13
|0,25
|1,00
|1,00
|1,00
|0,85
|Оренбургская область
|3
|1,00
|1,00
|1,00
|-0,50
|0,40
|Челябинская область
|6
|0,43
|1,00
|1,00
|-0,50
|0,29
|Приморский край
|7
|0,03
|0,18
|1,00
|0,00
|0,24
|Вологодская область
|3
|-0,98
|1,00
|1,00
|0,00
|0,20
|Кировская область
|3
|-0,21
|1,00
|0,22
|0,00
|0,20
|Тюменская область
|3
|-0,35
|-0,74
|1,00
|0,50
|0,18
|Саратовская область
|4
|0,60
|1,00
|1,00
|-1,00
|0,12
|Нижегородская область
|4
|0,77
|0,38
|1,00
|-1,00
|0,03
|Астраханская область
|3
|0,36
|1,00
|0,62
|-1,00
|-0,01
|Краснодарский край
|6
|0,01
|0,96
|1,00
|-1,00
|-0,01
|Кабардино-Балкарская Республика
|3
|0,27
|1,00
|0,69
|-1,00
|-0,01
|Самарская область
|6
|-0,07
|-1,00
|-1,00
|1,00
|-0,01
|Иркутская область
|3
|0,01
|1,00
|0,69
|-1,00
|-0,06
|Кемеровская область
|5
|1,00
|1,00
|-0,45
|-1,00
|-0,09
|Ростовская область
|7
|-0,78
|-0,72
|1,00
|0,00
|-0,10
|Пермский край
|4
|-0,65
|0,94
|0,96
|-1,00
|-0,15
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|3
|-0,99
|0,20
|1,00
|-0,50
|-0,16
|Свердловская область
|8
|-0,63
|-0,22
|0,96
|-0,50
|-0,18
|Рязанская область
|3
|-0,94
|1,00
|1,00
|-1,00
|-0,19
|Ставропольский край
|3
|0,02
|1,00
|-0,89
|-1,00
|-0,37
Источник: расчеты агентства «Эксперт РА», по данным Банка России
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