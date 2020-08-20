Объем привлечения внутренних госзаимствований в 2020 году может достичь 4,1 трлн рублей, что будет максимальным объемом за 15 лет, пишет РБК . Это следует из отчета Счетной палаты (СП) об исполнении бюджета за первое полугодие. В январе – июне Минфин разместил госбумаги только на 1,6 трлн рублей, то есть для выполнения годового плана ему нужно нарастить размещение ОФЗ во второй половине года. Без значительных госзаймов правительству не удастся покрыть дефицит федерального бюджета, который в этом году может достичь 5% ВВП (около 5 трлн рублей). В первом полугодии федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 955 млрд рублей, говорится в отчете СП.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета за первое полугодие составил 45,8% (от уровня бюджетных расходов в расчете на год). Это максимальный уровень с 2015 года, отмечается в документе. Рост расходов продиктован необходимостью вливаний в систему здравоохранения для борьбы с пандемией, поддержки регионов, населения и национальной экономики. Расходы федерального бюджета на здравоохранение в январе – июне 2020 года выросли более чем вдвое по сравнению с первым полугодием прошлого года (исполнение составило 56,2%, потрачено 655 млрд рублей). Трансферты регионам увеличились в 1,6 раза и составили почти 1,4 трлн рублей. На антикризисные меры и борьбу с пандемией в первом полугодии в бюджете предусмотрено более 1,2 трлн рублей. В 2,4 раза вырос объем госзакупок у единственного поставщика — до 504,7 млрд рублей за январь — июнь 2020 года.

Бюджет получил почти на 5% (458 млрд рублей) меньше доходов по сравнению с первым полугодием 2019 года. Больше всего снизились доходы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — на 36,4% (до 1,1 трлн рублей), экспортным пошлинам на сырую нефть и газ — на 53,6% (до 618 млрд рублей). Ненефтегазовые доходы бюджета в I полугодии выросли на 1 трлн рублей, или на 18,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счет продажи ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка правительству. Регулятор направил от сделки в бюджет около 1 трлн рублей, остальные средства будут перечислены в 2023 году.

По предварительной оценке Росстата, российский ВВП упал на 8,5% в годовом выражении во II квартале, на который пришелся пик пандемии. По оценке Минэкономразвития, в целом за год ВВП упадет на 5% и вырастет на 2,8% в 2021 году. ЦБ прогнозирует сокращение ВВП по итогам 2020 года на 4,5–5,5% и восстановление на 3,5–4,5% в 2021-м. По данным Минфина на август, дефицит бюджета за первые семь месяцев года превысил 1,5 трлн рублей. По итогам года дефицит составит 5% ВВП, прогнозирует Центр развития ВШЭ. По предварительной оценке СП, бюджет ПФР недополучит свыше 559 млрд рублей в 2020 году из-за падения зарплат, сокращения тарифов страховых взносов с 30% до 15% для МСБ и отсрочки по уплате взносов для наиболее пострадавших отраслей.

На нацпроекты и комплексный план развития и модернизации инфраструктуры в бюджете предусмотрено 2,1 трлн рублей — на 20% больше, чем на первое полугодие предыдущего года. Расходы на исполнение нацпроектов и инфраструктурного плана исполнены на 35% (757,5 млрд рублей). СП отмечает, что объекты по ряду проектов не готовы, и есть риск, что целевые показатели нацпроектов на 2020 год не будут достигнуты. Падение доходов населения ведет к риску не достичь целей улучшения жилищных условий, а сокращение плановой медицинской помощи может спровоцировать рост заболеваемости в будущем, предупредила Счетная палата.