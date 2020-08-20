Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года ВВП упадет на 4,8%.
ВВП России в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, снизился на 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оценивал спад ВВП России в первом полугодии в 4,2%.
По данным Росстата, за II квартал ВВП РФ снизился на 8,5% в годовом выражении (Минэкономразвития ожидало спада на 9,6%).
В I квартале 2020 года рост российской экономики составил 1,6%.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года ВВП России упадет на 4,8%.
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