ВВП России в первом полугодии 2020 года, по предварительной оценке, снизился на 3,6% в годовом выражении, говорится в докладе Росстата.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оценивал спад ВВП России в первом полугодии в 4,2%.

По данным Росстата, за II квартал ВВП РФ снизился на 8,5% в годовом выражении (Минэкономразвития ожидало спада на 9,6%).

В I квартале 2020 года рост российской экономики составил 1,6%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года ВВП России упадет на 4,8%.