Платежная компания QIWI за год потеряла 4% активных счетов «QIWI Кошелька» — по данным на 30 июня, их количество составило 20,9 млн против 21,8 млн год назад, на такую информацию в отчетности за II квартал 2020 года обратили внимание в РБК . Как отметили в компании, снижение явилось главным образом результатом введения новых ограничений на использование анонимных кошельков и последующей оптимизации определенных трансакционных процессов, продления периода неактивности с шести до 12 месяцев и расширения процедуры верификации клиента. Но это не оказало существенного влияния на финансовые или операционные показатели QIWI из-за расширения линеек предлагаемых продуктов и операционных моделей, говорится в отчетности.

У «Яндекс.Денег» доля анонимных пользователей, которых напрямую коснулись законодательные изменения об анонимных кошельках, составляет менее 5%, поэтому глобального влияния на клиентскую базу в компании не наблюдают, рассказала руководитель департамента развития продуктов «Яндекс.Деньги» Алла Савченко. Представитель WebMoney сообщил, что пока рано оценивать влияние ограничений на число закрытых счетов, но большинство их пользователей либо выбирают другие каналы пополнения, либо проходят идентификацию. Упрощенная идентификация проводится удаленно, с ее помощью легко перевести анонимный кошелек в статус идентифицированного, отметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов, поэтому глобального влияния на рынок эти ограничения не окажут.

У QIWI большая часть оборота происходит по кошелькам идентифицированных пользователей, пояснил CEO платежного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов. По его словам, неидентифицированные кошельки крайне мало влияют на оборот. QIWI, «Яндекс.Деньги» и WebMoney заранее информировали клиентов о предстоящих изменениях, рассказали их представители.