По словам экспертов, при нестабильной макроэкономической обстановке ожидать взрывного роста предложения длинных бумаг не стоит.
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не хотят увеличивать длину своего облигационного портфеля, пишет «Коммерсант». Дюрация субпортфелей рублевых облигаций, входящих в пенсионные накопления НПФ, после небольшого роста в I квартале снова начала стагнировать, свидетельствуют данные ЦБ. В I триместр она вплотную приблизилась к трем годам и сохранилась приблизительно на прежнем уровне до конца первого полугодия. За прошлый год дюрация также не росла и оставалась на уровне 2,9 года.
Влияние на структуру и, соответственно, дюрацию портфелей НПФ оказывает большое количество факторов, которые нельзя оценить по отдельности, признают в ЦБ. Одной из возможных причин стагнации дюрации облигационных портфелей НПФ является недостаточное количество долгосрочных выпусков качественных эмитентов, отметили в регуляторе. Так, за последние полгода доля обращающихся на рынке долгосрочных корпоративных бондов с рейтингом от КРА BB+ и выше находилась на уровне 15%. Доля коротких бумаг увеличилась с 29,5% до 34,3%, ссылается регулятор на данные Сbonds. За прошлый год доля долгосрочных облигаций снизилась на 3,9 процентного пункта (п. п.), а доля краткосрочных, наоборот, выросла на 7,6 п. п.
По мнению ЦБ, в портфеле НПФ по ОПС есть и положительные тенденции — наблюдается снижение интереса НПФ к краткосрочным ценным бумагам. С начала 2018 года доля инструментов с дюрацией до одного года сократилась почти в два раза, в то время как значительно увеличились доли инструментов с дюрацией от одного до трех лет (рост на 17,4 п. п.), а также от трех до пяти лет (рост на 9,4 п. п.), пояснили в ЦБ.
По словам экспертов, длинные бумаги выпускают только эмитенты с очень высоким кредитным качеством (выше ruAA-), что создает дефицит таких долгосрочных инструментов. Поэтому при нестабильной макроэкономической обстановке и отсутствии большого притока средств институциональных инвесторов в облигационный рынок ожидать взрывного роста предложения длинных бумаг не стоит.
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