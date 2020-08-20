Минтруд обсуждает создание социального казначейства как единой технологической платформы для оказания мер социальной поддержки на всех уровнях государственной власти. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков на встрече президента РФ Владимира Путина с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

«Сейчас мы уже обсуждаем социальное казначейство как единую технологическую платформу для простого оказания мер социальной поддержки на всех уровнях государственной власти: муниципальной, субъектов РФ. И это действительно нам во многом помогает в нашей трудовой деятельности», — сказал он.

Котяков отметил, что благодаря цифровым технологиям в течение нескольких дней россиянам были направлены выплаты без дополнительных справок. «Я, наверное, не совру, что в начале года, когда я пришел в Министерство труда, мы с коллегами спорили о внедрении даже каких-то обыденных, простых технологий для того, чтобы внедрить их в нашу повседневную работу. Но буквально уже в июле благодаря современным цифровым решениям мы смогли в течение нескольких дней совершать миллионы выплат для наших граждан, даже без сбора дополнительных справок, заявлений и так далее», — подчеркнул глава Минтруда.