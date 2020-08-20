Спад ВВП России в июле замедлился до 4,7% в годовом выражении, а за январь — июль 2020-го экономика снизилась на 3,8%, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«По оценке Минэкономразвития России, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП — падение сократилось до минус 4,7% год к году по сравнению с минус 6,4% год к году в июне. В целом за семь месяцев текущего года ВВП, по оценке, снизился на минус 3,8% год к году», — сказано в сообщении.

Ранее Росстат предварительно оценил спад ВВП России в первом полугодии на уровне 3,6%.