Численность официально зарегистрированных безработных в России на 18 августа составила 3,5 млн человек, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».



«В июле продолжалась активная регистрация населения в органах службы занятости. По состоянию на конец июля численность официально зарегистрированных безработных составила 3,3 миллиона человек по сравнению с 2,7 миллиона человек на конец июня (на 18 августа — 3,5 миллиона человек). Вместе с тем рост показателя постепенно замедляется (с 21,4 тысячи человек в среднем за день в июне до 16,7 тысячи человек в среднем за июль и 13,2 тысячи человек в день в первой половине августа), что также указывает на стабилизацию ситуации на рынке труда», — отмечается в материале.



Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии МОТ в июле превысило 60% (в июне — 53%). Опережающий рост регистрируемой безработицы по сравнению с безработицей, рассчитанной по методологии МОТ, — это результат в первую очередь принятых мер по поддержке населения, временно оставшегося без работы, уточнили в МЭР.

