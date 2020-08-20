Программа, в рамках которой граждане, оставшиеся без работы из-за коронавируса, смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства, будет действовать до конца декабря; планируется, что за это время обучение пройдут около 110 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Как стало известно ранее, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством средств на переобучение граждан. В сегодняшнем официальном сообщении уточняется, что на эти цели будет направлено 2,99 млрд рублей.

Образовательные программы уже прошли экспертизу и размещены на сайте express.worldskills.ru. Здесь соискатели смогут выбрать профессию, востребованную в их регионе. Заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России».

«Принять участие в программе приглашают не только безработных, но и тех, кто находится под риском увольнения (в организации введен неполный рабочий день, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска или сокращают). Не забыли и про выпускников колледжей и вузов, которые не смогли пройти полноценную практику из-за коронавируса. Для них предусмотрены стажировки», — отмечается в релизе Кабмина.



Обучение будет проходить в очной форме на специально отобранных площадках. Возможен и дистанционный формат, если это предусмотрено конкретной программой. Длительность обучения в среднем составляет около трех недель. После сдачи итогового экзамена выпускники получат документ о квалификации и паспорт профессиональных компетенций.