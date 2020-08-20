Малый и микробизнес в России начал восстанавливаться после отмены большинства ограничений, связанных с распространением коронавируса, однако о возвращении к докризисным оборотам речи пока не идет. К такому выводу пришли аналитики Райффайзенбанка, изучив активность более чем 130 тыс. компаний из сегмента малого и микробизнеса по всей России.

Уточним, что последние данные, представленные в распространенном сегодня исследовании, относятся к июню.

С начала 2020 года поступления на счета клиентов в сегменте малого и микробизнеса стабильно росли. В марте, несмотря на появление ограничений, связанных с распространением коронавируса нового типа, поступления увеличились на 23,5%. Падение началось в апреле и продолжалось весь май. В июне тенденция изменилась, однако пока компании не могут вернуться к мартовским показателям. Так, входящие обороты по счетам предпринимателей в июне увеличились на 26% по сравнению с маем, однако это на 10% ниже, чем в марте этого года.

В июне многие предприниматели смогли вернуться к работе — поступления на счета возобновились. А те, кто продолжал работать в период ограничений, увеличили количество трансакций. Однако обороты не восстановились до докризисных уровней во всех регионах. Меньше всего, по данным «Райффайзена», пострадали Сибирь и Урал, а сильнее всего падение ощущается в Москве.

В июне обороты компаний в большинстве городов росли. Самый сильный прирост наблюдался в Анапе, Казани и Томске. Активное восстановление шло в Перми, Уфе, Волгограде, Пятигорске, Смоленске и Москве.

«Компании в России по-разному переживали ограничения, связанные с распространением коронавируса. Наш опрос в мае 2020 года показал, что были и те, кто продолжал работать в обычном режиме, а 2% предпринимателей смогли даже вырасти в карантин. Сейчас предпринимателям нужно снова перестраивать работу — паттерн поведения их клиентов опять изменился после снятия большинства ограничений», — комментирует руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков.

Положение малого бизнеса различается в зависимости от отрасли. В июне быстрее остальных возвращались к активному использованию банковских продуктов предприятия, работающие в сфере отдыха и развлечений, юриспруденции, общепита и пищевой промышленности.



По сравнению с мартом обороты в тех же секторах остаются низкими. Заметнее всего эта тенденция в сфере финансовых услуг, туризма и развлечений.