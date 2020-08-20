Цены на небольшие квартиры резко подскочили: студии и однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м с начала года выросли в цене на 13,2%, подсчитали специалисты федерального портала «Мир квартир», проанализировав вторичный рынок недвижимости в 70 крупнейших городах России.

Самые дорогие студии и малогабаритные «однушки», кроме Москвы, где они продаются в среднем за 6,7 млн рублей, обнаружились в Петербурге (3,8 млн за средний лот), Сочи (3,5 млн), Владивостоке (3,4 млн) и Севастополе (почти 4 млн).

Самые бюджетные малогабаритки можно найти в Магнитогорске (1,2 млн рублей), Нижнем Тагиле, Кургане (по 1,3 млн), Владикавказе и Астрахани (по 1,4 млн).

Сильнее всего с января подорожали небольшие квартиры в Рязани — почти на 29%. Почти такой же прирост показали Ставрополь (плюс 28,7%), Саратов (плюс 28,1%), Новокузнецк (плюс 27,7%) и Ульяновск (плюс 27,1%).

«Рост цен более 20% продемонстрировали многие города, где недвижимость сравнительно дешевая, а зарплаты невелики. Кроме перечисленных выше это Магнитогорск, Курган, Иваново, Томск, Брянск, Чебоксары, Тольятти и т. д. Прирост в абсолютном отношении там небольшой: 300—500 тысяч рублей за квартиру, — комментирует генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. — В нынешней кризисной ситуации покупатели сосредоточились в самом дешевом сегменте недвижимости, и неудивительно, что собственники стали поднимать ценники».

Меньше всего подорожали малогабаритки в Набережных Челнах, Сургуте, Екатеринбурге, Москве, Уфе, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. «Мы видим, что в этом списке почти все города крупные, с высокой стоимостью недвижимости. Цены там не могут подскочить на 20%: покупатели не поймут», — объясняет Луценко.

В двух городах, по данным портала, квартиры-малометражки подешевели. Это Симферополь (минус 1,5%) и Грозный (минус 8,4%).

В целом по стране квартира площадью до 32 кв. м на вторичном рынке оценивается в среднем в 1,9 млн рублей.



«Главным драйвером роста цен в последние четыре месяца стала льготная ипотека . Причем ставку в 6,5%, гарантированную госпрограммой, некоторые банки дополнительно понизили на 0,5 процентного пункта — получилось и вовсе 6,1%. Беспрецедентно низкие проценты по жилищным кредитам стимулируют россиян решить свой квартирный вопрос. Однако ввиду низких доходов большинство предпочитает самое дешевое жилье — студии и небольшие «однушки». Поэтому цены в этом сегменте и рванули резко вверх», — отмечает Луценко.