Сбербанк планирует использовать искусственный интеллект, чтобы распознавать домашних животных, застрахованных в компании. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

«Сбербанк использует ИИ и при продаже полисов, и при обслуживании клиентов. В наших планах добавить его в приложение «Сбер Осмотр», что позволит автоматически определять повреждение имущества, стоимость и размер выплаты, — рассказала она. — Но самый интересный проект — это использование искусственного интеллекта в распознавании домашних животных. Мы сейчас готовим модель распознавания мордочек, носов, которая позволит в момент оформления продукта и далее, в момент урегулирования, распознать действительно застрахованного питомца. Также благодаря этой модели мы сможем помогать клиентам, если питомец потеряется».

Напомним, компания «Сбербанк страхование» выпустила на рынок полисы страхования домашних животных во II квартале текущего года.

В Сбербанке в четверг также рассказали о разработанном вместе со «Сбербанк страхованием» продукте «Защита любимых вещей», позволяющем клиентам застраховать свои любимые вещи по фотографии.

Сбербанк ссылается на данные опроса, согласно которому «к самым любимым и ценным вещам, которые важно защищать, россияне относят технику, которая помогает им в работе или в увлечениях: телефоны, ноутбуки, фотоаппараты, планшеты и т. д. На втором месте спортивное снаряжение, далее следуют украшения и аксессуары». Как выяснилось, 30% респондентов, несмотря на все предосторожности, теряли свои любимые вещи, 17% сталкивались с кражами, 20% — с тем, что вещь оказалась полностью испорченной. У 49% опрошенных любимые вещи получали небольшие повреждения, и только 27% сказали, что с их ценным имуществом ничего не случалось.

«По нашей новой программе «Защита любимых вещей» можно застраховать ноутбуки, планшеты, фотоаппараты, видео- и экшн-камеры, велосипеды, горнолыжное снаряжение и даже — редкость для российского рынка — квадрокоптеры, — указала Соомре. — Оформить договор страхования очень просто: в «Сбербанк Онлайн» необходимо загрузить фото любимой вещи, чек, подтверждающий ее стоимость, выбрать риски и срок страхования. При этом полис можно оформить на срок от 14 до 31 дня (например, на время отпуска или деловой поездки) или на год».

«Новая программа страхования защитит любимые вещи от пожара, кражи, падений, механических повреждений, воздействия жидкостей, порчи в результате ДТП и других рисков. Страховая защита действует 24/7 в любой точке мира», — отмечается в сообщении Сбербанка.