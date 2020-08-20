Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов задекларировал доход за 2019 год в размере более 179,705 млн рублей. Такая информация представлена на сайте ВЭБа.

Годовой доход супруги Шувалова составил около 12,063 млн рублей.

В 2018-м Шувалов задекларировал 71,023 млн рублей годового дохода, его супруга — 10,531 млн.



Шувалов возглавил ВЭБ в мае 2018 года, а до этого занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ.