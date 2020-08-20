Вчера мировые рынки акций игнорировали негативный новостной фон, следуя за динамикой индексов S&P500 и NASDAQ, установивших вчера свои рекордные максимумы. Ралли акций финансового сектора, металлургических и технологических компаний стало драйвером роста российского рынка акций, и по итогам дня индекс РТС повысился на 0,4% до 1 317 пунктов, тогда как индекс Московской биржи вырос на 0,2% до 3 056 пунктов. Курс рубля (-0,2% до 73,30 руб./долл.) и цены на нефть (Brent -0,1% до 45,42 долл./барр.) находились под небольшим давлением. Цены на золото (XAU -2,0% до 1 962 долл./унцию) и на серебро (XAG -1,5% до 27,28 долл./унцию) снижались. Европейские рынки акций были устойчивы, и по итогам дня индекс StoxxEuro600 повысился на 0,7%.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вниз, так как инвесторы уходят от риска: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет снижаться после публикации итогов июльского заседания ФРС, спровоцировавших ослабление ралли компаний технологического сектора, которые были драйверами роста рынков до новых максимумов в последние дни. И вновь на повестку дня выходят факторы риска – напряженность между США и Китаем, новые вспышки COVID-19 и введение карантинных мер в отдельных регионах мира. Мы ожидаем, что сегодня коррекция затронет все сектора; впрочем, мы не исключаем некоторый спрос на производителей золота на фоне роста цен на золото и серебро в связи с уходом инвестором от риска.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Итоги квартальной ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40: Яндекс вошел в состав 4 ключевых компаний индекса, вытеснив Норильский никель Сегодня ночью состоялась квартальная ребалансировка индекса MSCIRussia 10/40. Как мы и ожидали (см наш обзор “Прогноз квартального пересмотра MSCI Россия: Акции класса А Яндекса включены в индекс MSCI Russia Standard” от 13 августа 2020 г.), Яндекс вошел в четверку основных компаний индекса MSCI Russia 10/40, вытеснив Норильский никель. Акции Яндекса вошли в состав четырех “тяжеловесов” индекса с весом 9,44%, тогда как вес Норильского никеля снизился на 338 б. п. до 4,72%. Это приведет к существенному притоку средств в Яндекс и оттоку средств из Норильского никеля, особенно из европейских фондов, ориентированных на MSCI 10/40.

Джон Волш: jwalsh@alf abank.ru (Стратегия)

Московская биржа (НА УРОВНЕ РЫНКА): прогноз финансовых результатов за 2К20 по МСФО Московская биржа завтра, 21 августа, представит финансовые результаты за 2К20 по МСФО и проведет телефонную конференцию. Мы ожидаем, что чистая прибыль за 2К20 вырастет на 8% г/г без учета разовых статей до 6,6 млрд руб., так как аномально высокая (однако ослабевающая) волатильность на рынке в 2К20 привела к сильным объемам торгов на рынках акций и деривативов. Хотя наш прогноз немного превышает консенсус-прогноз рынка, мы считаем, что благоприятная ситуация для биржи уже отражена в котировках акций после того как они подскочили в цене на 78% с минимумов середины марта (в сравнении с ростом индекса Московской биржи на 45%). Акции биржи торгуются по коэффициенту 14,5x P/E 2020П (это самый высокий уровень с начала 2018 г., с премией 33% к среднему показателю за последние пять лет), что указывает на восприятие инвесторами бизнеса биржи как относительно защищенного в условиях пандемии.

Прогноз результатов за 2К20: Согласно нашему прогнозу, комиссионные доходы составят 7,9 млрд руб. за 2К20, что на 20% выше г/г и не изменится в квартальном сопоставлении. Главным источником роста в 2К20 является сильный рост объемов торгов на рынке акций (+85% г/г) и деривативов (+42% г/г). Волатильность на рынке сохранялась высокой в 2К20, однако от месяца к месяцу она ослабевала. По нашему прогнозу, чистые процентные доходы за 2К20 составят 4 млрд руб., не изменившись в квартальном сопоставлении и оказавшись на 11% ниже г/г: снижение средних ставок в рублях и долларах (на 53 б. п. и на 118 б. п. к/к соответственно) было нейтрализовано ростом средних рублевых и долларовых балансов (+12-89% к/к). Мы также ожидаем признания некоторого дохода от переоценки портфеля ценных бумаг в 2К20 на фоне снижения процентных ставок. Мы ожидаем рост операционных расходов на 5% г/г, что ниже нижней границы прогноза на 2020 г. (6- 8,5%), однако является ускорением в сравнении с 1К20 (-2% г/г) на фоне найма новых сотрудников и повышения зарплат тем, кто работал в карантин из офиса (примерно 10% штата). В итоге 2К20 EBITDA составит 8,7 млрд руб. при рентабельности 72,7%. Мы ожидаем роспуска резервов в размере 0,8 млрд руб., созданных в 1К20 (на фоне динамики спредов российский CDS). В результате мы считаем, что чистая прибыль составит 7 млрд руб., что на 19% выше г/г (6,4 млрд руб., что на 8% выше г/г с учетом коррекции на разовые статьи).

Информация о телефонной конференции. Компания проведет телефонную конференцию 21 августа в 16:00 мск / 14:00 по лондонскому времени / 9:00 по времени Нью-Йорка. Для участия в конференции используйте ссылку http://emea.directeventreg.com/registration/3654448 для получения телефонных номеров для участия, либо ссылку https://edge.media-server.com/mmc/p/kpzrvhrw для участия в онлайн трансляции.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

QIWI: повышение прогноза на фоне хороших результатов за 2К20; объявление дивидендов в размере $0,33 на акцию; ПОЗИТИВНО QIWI (QIWI US, ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представила хорошие финансовые результаты за 2К20 – цифры оказались близки к верхней границе предварительного диапазона компании, тогда как консенсус-прогноз был ближе к его середине. Компания повысила свой прогноз на 2020 г. и сейчас ожидает рост по всем сегментам бизнеса (рост выручки в сегменте Платежных сервисов теперь ожидается на 3-10% г/г, рост совокупной чистой выручки должен составить 7-15%, а скорректированная чистая прибыль, в соответствии с нынешним прогнозом, вырастет на 35-50% г/г). Новый прогноз указывает на потенциал повышения текущего консенсус-прогноза. Кроме того, QIWI рекомендовала выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,33 на акцию, что на 36% выше 1К20 при дивидендной доходности на уровне 1,7%. Мы считаем, что повышение квартального дивиденда на акцию является еще одним подтверждением того, что бизнес QIWI после сложных месяцев (апрель и май) возвращается в хорошую форму. Мы считаем результаты позитивными.

Рост выручки сегмента Платежных сервисов оставался в положительной зоне и составил 5% г/г, несмотря на сложности. Выручка основного сегмента Платежных сервисов выросла на 5% г/г (против ожидаемых 2-5%) до 5,4 млрд руб., главным образом, на фоне улучшения средней доходности в сегменте e-commerce, финансовых и телекоммуникационных сервисах, тогда как объемы платежей снизились по всем категориям бизнеса на фоне негативного влияния пандемии.

Проекты “Рокетбанк” и “Совесть” сократили убытки, поддержав рентабельность группы. 1) Рокетбанк продемонстрировал сильную выручку на уровне 0,5 млрд руб. после отмены дорогостоящей программы лояльности и свою первую чистую прибыль (44 млн руб.), которая, тем не менее, не имеет значения для компании, учитывая свертывание проекта. Ранее QIWI указывала на потенциальный чистый убыток Рокетбанка в размере до 1,5 млрд руб. по итогам 2020 г. и ожидает завершения процесса свертывания бизнеса в ближайшее время. 2) на результаты проекта “Совесть” за 2К20 (которые последний раз полностью отражены в отчетности, учитывая продажу актива в середине июля) сильно повлиял карантин: его чистая выручка за 2К20 снизилась на 23% к/к. В то же время чистый убыток в размере 0,13 млрд руб. заметно улучшился в сравнении с чистым убытком в размере 0,5-0,6 млрд руб. по итогам 4К19-1К20.

Дивиденды за 2К20 составят $0,33/акцию. Компания выплатит $0,33 на акцию в рамках дивидендного транша за 2К20 при доходности 1,7% при текущей цене на рынке, что на 36% выше $0,14 по итогам 1К20. Дата закрытия реестра назначена на 22 сентября 2020. Компания намерена распределить как минимум 50% скорректированной чистой прибыли в форме дивидендов на квартальной основе в 2020 г., однако мы не исключаем незначительных колебаний этой цифры в зависимости от макроэкономической конъюнктуры, ситуации на рынках и состояния бизнеса.

Компания повысила прогноз на 2020 г. QIWI повысила свой прогноз роста совокупной чистой выручки до 7-15% г/г с 3-13%; кроме того, компания повысила свой прогноз роста чистой выручки платежных сервисов до 3-10% г/г с -3%- +5%, а также прогноз роста чистой прибыли до 35-50% с 10-30%. Таким образом, мы не исключаем, что консенсус-прогноз, который сейчас предусматривает рост выручки и чистой прибыли, соответственно, на 2-3%, может быть повышен.

Итоги телефонной конференции:

В 2П20 ожидается замедление роста на фоне эффекта высокой базы 3К19 и сохраняющейся макроэкономической неопределенности. Позитивные тренды в июле и в августе частично объясняются отложенным спросом. Компания будет наблюдать за трендами потребительской активности осенью.

Возможности в сегменте B2B: QIWI развивает свою финансовую экосистему для предприятий малого и среднего бизнеса. Компания нацелена на увеличение текущего портфеля факторинга с нынешних 4 млрд руб., до 7,5-8,0 млрд руб. к концу года.

Налогообложение дивидендов на Кипре: На данный момент нет четкого понимания того, как будет действовать этот механизм, так как проект правок в налоговое соглашение пока не финализирован; по мнению менеджмента, вполне возможно, что изменения не затронут публичные компании, для которых будет сохранен 5%-й налог на дивиденды.

Совет директоров QIWI рассмотрит рекомендацию дивидендных выплат на 2021 г. в марте будущего года. Коэффициент дивидендных выплат вряд ли будет ниже уровня этого года (50%) и в целом будет зависеть от текущего прогноза.

Букмекерский бизнес: предложенные изменения в регулирование букмекерской отрасли будут обсуждаться осенью, однако компания сильно сомневается в том, что они будут приняты. Что касается динамики этого бизнеса, менеджмент указал на высокие объемы платежей на фоне того, что сейчас проводится большое количество спортивных мероприятий.

МТС: ожидаемо сильные финансовые результаты за 2К20; ПОЗИТИВНО Компания МТС (MBT US: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $8,7; MTSS RX: НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ 330 руб.) вчера представила сильные финансовые результаты за 2К20 – выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз рынка соответственно на 3% и на 7% (и наш прогноз соответственно на 1-5%). Рост выручки российского сегмента мобильной связи на 1,9% г/г превзошел ожидания, несмотря на довольно слабые цифры по количеству абонентов, еще раз доказав сильные позиции компании на рынке. EBITDA преподнесла позитивный сюрприз, показав рост на 0,6% г/г (против ожидаемого снижения на 4%), несмотря на давление со стороны МТС-Банка, EBITDA которого оказалась в зоне отрицательных значений на фоне отчислений в резервы на покрытие кредитных убытков. Хотя МТС придерживается консервативного прогноза, указывая на неопределенность ситуации, бизнес компании доказал свою устойчивость к внешним вызовам и находится в хорошей форме. Таким образом, мы считаем, что рисков для денежных и дивидендных потоков на обозримом горизонте у компании нет.

Рост выручки сегмента мобильной связи на 1 п. п. превзошел консенсус-прогноз рынка. Выручка российского сегмента мобильной связи выросла на 1,9% г/г, опередив более консервативный консенсус-прогноз рынка (+0,8%) и нашу оценку (+1,5%), несмотря на более слабую в сравнении с ожиданиями динамику абонентской базы (она снизилась на 1,3 млн к/к против ожидаемого снижения на 0,3 млн) и убыток по услугам международного роуминга, и указывает на сильную монетизацию основных сервисов, главным образом, обмена данных (по нашей оценке, рост ARPU составил 2% г/г и к/к). Выручка российского сегмента мобильной связи увеличилась на 1,5 млрд руб. в сравнении с 2К19 (против потери дохода на уровне 5,6 млрд руб. как у Beeline, так и у Мегафона и роста дохода на 3,2 млрд руб. у Tele2) и улучшил долю рынка по показателю выручки среди компаний “Большой четверки” на 1,5 п. п. г/г до 33,7%, по нашей оценке.

Динамика прочих бизнесов в целом соответствует нашим ожиданиям. Рост выручки сегмента фиксированной связи ускорился до 5,2% г/г с 1,4% в 1К20, главным образом, на фоне роста спроса на фиксированный доступ в сеть для удаленной работы со стороны корпоративных клиентов (+10,1% г/г). Выручка МТС-Банка за квартал составила 8,0 млрд руб. (что на 4% ниже нашего прогноза и на 13% выше консенсус-прогноза рынка) под влиянием временного закрытия отделений, однако показала рост на 17% г/г. Продажа телефонов и ПО снизилась на 8% г/г до 14,4 млрд руб., оказавшись на 7,5% выше нашего прогноза и консенсус-прогноза рынка: тогда как мы недооценили выручки от продажи продуктов программного обеспечения в сегменте B2B, консенсус-прогноз оказался на 9% ниже в части продаж телефонов. Выручка новых сервисов (билетные сервисы и киберспорт) в размере 0,1 млрд руб. ожидаемо снизилась на 60% г/г, пострадав от карантинных мер на фоне пандемии.

Прогноз на 2020 г. не изменился: МТС в целом не изменила свой текущий прогноз на 2020 г.– сохранение выручки на уровне прошлого года или небольшой рост в пределах 3%, снижение EBITDAдо -2% г/г или же ее сохранение на уровне предыдущего года, капитальные затраты на уровне 90 млрд руб. (включая инвестиции, необходимые для соблюдения закона Яровой). Компания продемонстрировала рост выручки на 5,0% г/г в 1П20 и рост EBITDA на 1,1% г/г; таким образом, менеджмент придерживается консервативно прогноза на 2П20 в связи с более сильным негативным влиянием на результаты от роуминга и продолжающейся макроэкономической неопределенностью. Поскольку динамика российского сегмента мобильной связи превышала прогноз рынка как в 1К20, так и в 2К20, мы считаем, что результаты компании будут ближе к верхней границе прогнозного диапазона; таким образом, прогноз рынка, который сейчас предусматривает рост выручки на 1,7% г/г, может быть повышен.

Итоги телефонной конференции:

В 3К20 компания ожидает более сильного в сравнении с 2К20 негативного влияния от роуминга на фоне продолжающихся ограничений на поездки (убыток 1,9 млрд руб. по строке OIBDA в 2К), так как на 3К20 исторически приходится более высокая доля этого сегмента в выручке, тогда как его восстановление сейчас наблюдается лишь в отдельных странах; однако мы считаем, что этот тренд широко ожидается на рынке;

После позитивной динамики показателей в июле и в августе чистая прибыль МТС-Банка в 3К20 должна находиться в зоне положительных значений (против убытка -0,9 млрд руб. в 2К20), так как основная часть резервов была сформирована в 1П20

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)