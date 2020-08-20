Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Санкт-Петербург» до уровня «ruА», по рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у кредитной организации действовал рейтинг на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Повышение рейтинга отражает улучшение показателей зависимости банка от рынка краткосрочного межбанковского кредитования на фоне изменения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам «Эксперт РА» в части оценки данных критериев, а также сохранение стабильных оценок по другим компонентам рейтинговой модели на фоне макроэкономического стресса. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватной позицией по достаточности капитала, высокой рентабельностью, удовлетворительным качеством активов, а также адекватными ликвидностью и качеством корпоративного управления», — сказано в сообщении.

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает умеренно высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости в связи с масштабом бизнеса и структурой привлеченных средств кредитной организации.



По данным аналитиков, в структуре активов банка наибольший вес приходится на кредитный портфель юрлиц и ИП, являющихся резидентами РФ (41,5% на 1 июля 2020-го), доля просроченной задолженности в котором практически не претерпела изменений за 12 месяцев, составив 6% на 1 июля 2020-го.

Агентство отмечает адекватный запас балансовой ликвидности банка (на 1 июля 2020-го покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 19%), заключили в «Эксперт РА».

