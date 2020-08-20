Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования рынками обыкновенных акций Промсвязьбанка, ПАО «ФГ Будущее», АО «Европлан» и ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции» в период с 16 декабря 2016 года по 4 августа 2017-го на организованных торгах, сообщили в пресс-службе регулятора.

«Операции, относящиеся к манипулированию рынками ценных бумаг в период, совершались клиентом российского профессионального участника рынка ценных бумаг — иностранной компанией Starberry Limited (зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр, свидетельство о регистрации № HE 151911), при этом в таких операциях Starberry Limited выступала одновременно и покупателем, и продавцом. В ходе проверки установлено, что брокер в целях выполнения обязательств по заключенным договорам маркет-мейкинга на рынках ценных бумаг привлек своего клиента Starberry Limited, который, в свою очередь, совершал подачу поручений на заключение сделок с ценными бумагами с пометкой маркет-мейкера посредством использования автоматизированной системы подачи заявок», — сказано в сообщении.

В результате этих действий брокера кросс-сделки Starberry Limited с ценными бумагами привели к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами.

Банк России направил Starberry Limited предписание о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем.

