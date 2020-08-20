Россияне в июле активно покупали автомашины в кредит , реализуя отложенный спрос, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй и Объединенного кредитного бюро.

По данным НБКИ, в июле 2020 года количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) составило 98,3 тыс. единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 7,7%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 18,3%.

Средний персональный кредитный рейтинг заемщика по автокредитам в июле 2020 года составил 676 баллов, увеличившись за год на 2 балла (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850 баллов).

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в июле 2020 года увеличился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 154,8 тыс. единиц.

В июле 2020 года самое большое количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (7,6 тыс. единиц), Московской области (5,9 тыс.), Санкт-Петербурге (5,5 тыс.), Татарстане (4,9 тыс.), Башкирии (4,3 тыс.).

В большинстве регионов РФ в июле 2020 года было отмечено увеличение выдачи автокредитов, указывают в НБКИ. Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных автокредитов, самый большой рост выдачи по сравнению с аналогичным периодом 2019 года был зафиксирован в Свердловской (плюс 24,1%), Белгородской (плюс 20,5%), Нижегородской (плюс 20,1%), Пензенской (плюс 17,5%) и Ленинградской (плюс 17,4%) областях. Снижение показателя продемонстрировали Кемеровская область (минус 10,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (минус 5,7%), Краснодарский край (минус 0,8%).

«После «провала» в апреле — мае 2020 года выдача автокредитов в июне — июле вернулась на прежний уровень, — указывает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — После снятия карантинных ограничений (в первую очередь в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге) граждане направились в автосалоны и начали активно реализовывать отложенный на несколько месяцев спрос. Помимо прочего росту выдачи автокредитов также способствует активная реализация государственных программ льготного автокредитования, оказывающих серьезную поддержку отечественному автопрому».

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов также указывает на «ожидание покупателями повышения цен на автомобили, которым производители компенсируют рост курсов валют, произошедший в марте».

По предварительным данным ОКБ, российские банки выдали в июле 70 тыс. автокредитов — на 18% больше, чем в июне этого года, и на 2% больше, чем в июле 2019-го. Объем предоставленных средств составил 58,4 млрд рублей, что на 23% больше, чем в июне, и на 3% — чем год назад.

Выдача автокредитов по итогам семи месяцев текущего года сократилась на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отличие от ряда других сегментов розничного кредитования, в автокредитовании полная стоимость кредита, хотя и находится на невысоком уровне (14,2% годовых), не является рекордно низкой, указывают в ОКБ. На таком же уровне она находилась в конце 2018 года, а на более низком — во второй половине 2017 года.

Средний размер автокредита начал постепенно расти после существенного падения в карантинные месяцы и составил около 840 тыс. рублей. При этом его размер все еще ниже, чем в I квартале 2020 года.

В Москве объем выданных автокредитов составил 7,6 млрд рублей и превысил показатели июня 2020 года на 19%, а июля прошлого года — на 8%. В Московской области население приобрело в кредит автомобилей на 5,3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в июне, но на 6% меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге выдачи выросли за месяц на 23% и достигли 4,4 млрд рублей, но они тоже не превышают прошлогодние показатели (минус 3%).

«Выдачи автокредитов после резкого падения в карантинные месяцы формально восстановились до прошлогодних значений. Однако рост новых выдач во многом обеспечили жители столицы. Автосалоны в Москве, где были самые жесткие карантинные ограничения, заработали лишь с июня, но удовлетворить отложенный спрос полностью за месяц не смогли из-за отсутствия автомобилей на складах в достаточном количестве. Таким образом, июльский рост автокредитования во многом связан с продолжающейся реализацией отложенного спроса», — комментирует генеральный директор ОКБ Артур Александрович.



По состоянию на 1 июля 2020 года НБКИ консолидирует информацию от более чем 4 тыс. кредиторов о кредитах более чем 101 млн заемщиков. В справке об ОКБ указано, что услугами бюро пользуются более 600 клиентов (банки, МФО, страховые компании, операторы сотовой связи); по состоянию на 1 апреля 2020 года ОКБ хранит более 436 млн кредитных историй.