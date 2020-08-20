Агентство по страхованию вкладов подало в суд новые заявления о взыскании убытков с бывших контролирующих лиц банка «Югра». Информация об этом опубликована накануне на сайте АСВ.

Оба заявления, о которых идет речь, поданы 14 августа 2020 года в Арбитражный суд Москвы. Сумма одного из исков , ответчиками по которому выступают девять физических лиц и две компании, превышает 3,935 млрд рублей. В рамках другого иска агентство требует порядка 12,836 млн долларов с шести физлиц и двух компаний и еще около 16,513 млн долларов — с пяти физлиц и двух компаний.

В числе ответчиков по всем искам значатся Алексей Хотин, который был ключевым бенефициаром «Югры», и бывший председатель правления и член совета директоров банка Дмитрий Шиляев. Как сообщалось, оба они находятся под следствием .

В числе других ответчиков — бывшие члены совета директоров банка Алексей Нефедов и Юрий Гусев, бывшие члены правления Юрий Мельников и Наталия Гребешева.

Из компаний по всем требованиям АСВ в числе ответчиков значится АО «Комплексные инвестиции»: эта структура, согласно последней справке на сайте ЦБ, входила в число юрлиц, через которые Алексей Хотин владел своей долей в банке. Требования по иску в долларах предъявлены в том числе нефтяной компании Дулисьма». Недавно сообщалось, что суд отказал банку «Югра» в лице АСВ в банкротстве этой компании Хотина.

Ранее АСВ уже неоднократно сообщало об исках к бывшим контролирующим лицам «Югры».



АСВ осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, который лишился лицензии 28 июля 2017 года, а в сентябре 2018-го был признан банкротом. Банк пытался обжаловать оба решения (в частности, называя рост «дыры» в капитале результатом действий временной администрации, введенной в «Югру» еще до отзыва лицензии), но безуспешно.