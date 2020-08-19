В России впервые официально выдана банковская ссуда, обеспеченная криптовалютой — токенами, пишет «Коммерсант» . В Экспобанке рассказали, что в начале недели оформили кредит, обеспеченный блокчейн-токенами Waves. Он выдан через заключение договора индивидуальной банковской ссуды предпринимателю Михаилу Успенскому. В процессе структурирования был использован механизм условного депонирования (эскроу). По словам руководителя юридического направления Экспобанка Танзилы Яндиевой, сделка носит «прецедентный характер как для юридического, так и для банковского сообщества».

Принципиальным моментом для сделки была максимально корректная юридическая квалификация токенов платформы Waves, отметил управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. По его мнению, можно утверждать, что они как минимум попадают под определение «иного имущества», являясь полноценными объектами гражданских прав.

В сделке также участвовал нотариус, у которого было проведено депонирование токенов, что обеспечило механизм передачи актива под условный контроль банка. Подобная сделка с большой долей вероятности может быть легально структурирована по российскому праву, считают юристы. В то же время в области обращения криптоактивов «остается правовая неопределенность», связанная в первую очередь с определением их правового статуса с точки зрения гражданской оборотоспособности.