Эксперты проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта на основе данных Банка России обновили карту кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств по итогам полугодия. Уровень закредитованности, рассчитываемый как отношение среднего объема задолженности к среднему годовому доходу на домохозяйство, во II квартале 2020 года сохранился на отметках I квартала; таким образом, уровень закредитованности в первом полугодии 2020-го составил 30%, сообщили в ОНФ.

Годом ранее этот показатель был равен 28%. Доля просроченной задолженности возросла с 4,3% в I квартале 2020 года до 4,4%.

По итогам II квартала совокупная задолженность россиян по банковским кредитам составила 18,28 трлн рублей, увеличившись на 4,1% с начала года. По сравнению со II кварталом 2019 года рост задолженности достиг 12,9%. Во II квартале 2020-го в абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составила 323,8 тыс. рублей (годом ранее — 286,8 тыс.), средняя просрочка — 14,3 тыс. (годом ранее — 13,3 тыс.).

Уровень закредитованности в Калмыкии и Туве превысил 50%. Закредитованность домохозяйств на уровне 40% и выше наблюдается в Ленинградской, Новосибирской, Оренбургской, Иркутской, Курганской областях, Республике Алтай и Удмуртии. Низкие показатели закредитованности сохраняются в регионах Северо-Кавказского федерального округа (в Дагестане — 8%, Ингушетии — 8%, Чечне — 9%), а также в Республике Крым (10%) и Севастополе (8%). В Москве уровень закредитованности составил 19% от среднегодового дохода.

По доле просроченной задолженности на первом месте находится Ингушетия (12% против среднероссийского уровня 4,4%); в первую пятерку также вошли Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Адыгея и Чечня.

«Несмотря на общий рост уровня закредитованности, вновь растущую просрочку и сокращение размера реально располагаемых доходов, россияне в большинстве своем демонстрируют поведение ответственных должников. Огромное количество заявок на кредитные каникулы и реструктуризацию долгов говорит о том, что заемщики находятся в диалоге с кредиторами и ищут решение в правовом поле», — комментирует руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Вместе с тем рост показателя уровня просрочки, который, напомню, в прошлом году демонстрировал снижение, говорит о том, что понемногу сбываются наши прогнозы. Уже осенью у многих заемщиков, которые взяли кредитные и ипотечные каникулы, заканчивается льготный период. Немногим за это время удалось решить проблему со снижением дохода, и они, увы, будут вынуждены прибегнуть к процедуре персонального банкротства. Эти прогнозы подтверждаются также и растущим спросом на юридические консультации по вопросам банкротства и его последствий. Граждане стали более трезво оценивать свои возможности и продумывают возможные сценарии реабилитации своего финансового положения», — добавляет она.



«Кредитная» карта России за II квартал 2020 года с показателями по каждому региону размещена на сайте проекта «За права заемщиков».